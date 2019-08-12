華為90天禁令將滿　美7大合作企業「憂金雞母飛了」上書商務部

▲美國對華為禁令期將滿，雙方動向備受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰最大被影響者「華為」與美國企業的糾葛，將準備進入新一波的高峰。美國政府對華為的寬限期90天即將到來，其中包括許多與華為有密切合作關係的美企業，對於未來發展動向相當關注，主要原因就是因為對於川普的政策根本捉摸不定。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，與華為合作美國供應鏈包括美光美光（Micron）、威騰電子（Western Digital Corporation）、高通、Google、思科（Cisco）、英特爾與博通（Broadcom）等七大廠，都趕在華為禁令前向美國商務部提出「豁免管制」，就是希望華為這條生意線可以不要斷掉，全球市場也等待著90天後美國政府將會如何處理。

其中美國大廠英特爾負責華為的一般用途運算晶片，無奈的表示第二季都持續有與華為合作，而且這些晶片也都有符合規範，希望美政府可以給予企業多點寬限。另外Google與華為的系統合作，在安卓上面的授權，也受到極大影響，華為為分散風險，上周的全球開發者大會提出全新作業系統「鴻蒙OS」主要就是想自力更生。

縱使面對歐美施壓，華為對於自己的開發未來雖有不確定性，但充滿信心，在臨危之際開發出自己的作業系統，倘若鴻蒙OS失敗，恐怕將會發生連坐影響，可以說是在貿易戰中的放手一搏。