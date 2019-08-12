艾普斯坦自殺...7層樓「犯案用豪宅」變打卡熱點！遊客：很多人想他死

▲艾普斯坦生前所住的豪宅，傳多位少女在此被性侵或被販賣性交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



美國「總統級淫媒」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）日前被捕後，10日傳出在監獄中離奇自殺。事發後，他位在紐約上東城（Upper East Side）的豪宅竟意外成為熱門「打卡點」，鄰居還透露，事實上很多人都希望艾普斯坦死，所以死因可能不單純。

艾普斯坦在紐約上東城區擁有一棟7層樓的豪華別墅，此處也是他被指控的犯案地點，據傳在此他性侵許多未成年少女，並且進行人口販運。《紐約日報》報導，在艾普斯坦的死訊傳出隔天，有不少明顯是特地來「踩點」的遊客出現在豪宅前面，一名旅客表示，「這裡已經是紐約必去景點了， 這間房子充滿了恐怖氣息，許多小女孩都在此受折磨」。



女性遊客威廉斯（Lamanda Williams）支持網傳的「陰謀論」，認為艾普斯坦並非自殺，「他死了之後就不會說出事實了，我不認為他真的沒有人幫忙」。另一名遊客雷夫（Ralph）則說，很多人都希望艾普斯坦死，「我們都很好奇是誰做的，我不覺得是自殺」。

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另外一名附近的鄰居表示，她為那些受害的女孩感到哀傷與惋惜，「他沒有付出該付的代價」。

同時，也有另一種陰謀論認為，幕後主使可能與前總統比爾柯林頓家族，或是現任總統川普家族，兩人都與艾普斯坦有密切關係，川普則在11日轉推了一支影片，暗示柯林頓家族才是真兇。一名遊客則是在艾普斯坦豪宅門口留下字條，寫道「抱抱親親（XOXO），希拉蕊與比爾柯林頓」。

▼ 陰謀論認為，是柯林頓家族或川普家祖下令殺艾普斯坦。（圖／CFP）

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