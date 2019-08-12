媽遭家暴拿刀追打「頭縫7針」　15歲女兒錄下關鍵片送父親入獄

▲女兒再也無法忍受父親毆打母親，決定做出行動。（示意圖／視覺中國CFP）



記者丁維瑀／綜合報導

英國15歲少女梅薩（Maysa Rosato-Clifton）曾長期陷入不健康的家庭關係，她看著母親坦妮雅（Tania）被父親安卓（Andrew）家暴，頭上還因此縫了7針，她決定錄下施暴影片，也讓爸爸被判處8年徒刑。近期接受採訪時她坦言，確實對父親感到不捨，但她當下只想著母親的處境。

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《鏡報》報導，如今，梅薩每2周會到監獄探視父親。她回憶，似乎是有鮮明記憶以來，爸爸就一直在打媽媽；她錄下影片那天，爸爸不斷撞擊門邊的玻璃，媽媽則是邊打電話通知警察並尖叫。影片最後成為關鍵證據，安卓必須入獄8年。

梅薩受訪時表示，對於拍攝影片的決定，她沒有後悔，「讓我爸陷入那種情況，我有點抱歉，但它真的必須被展示出來，我只把重心放在媽媽身上。」這段影片5月在盧頓皇室法庭（Luton Crown Court）播放，協助釐清安卓的罪行。

「我記得我要求父親停下來，但他卻繼續，我很震驚，認為需要證據。那天晚上，所有事情確實變了。」梅薩回想自己當時的心情說道。51歲的坦妮雅則表示，她替女兒的行為感到驕傲。

坦妮雅本身是一名老師，去年11月她遭到攻擊後失去意識，醒來後滿身都是血，她以為自己會死。當時她試圖用腳踹安卓並出門尋求幫助，男方卻拿菜刀跟著她，同時持續動用暴力，她的頭撞到人行道上，送醫縫了7針。

據了解，這對夫妻很年輕時就相遇，坦妮雅原本是錄影帶出租店的員工，男方則是顧客，兩人迅速發展戀情。然而，安卓馬上就顯露本性，還曾試圖勒死對方。儘管坦妮雅2013年把男方趕出家門，警方仍記錄17起暴力事件。