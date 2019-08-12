影／托兒所大火奪5命「最小8個月」…阿嬤一夜痛失4孫　消防：全棟僅1住警器

記者張方瑀／綜合報導

美國賓州（Pennsylvania）一間24小時托兒所，在當地時間11日半夜發生火警，造成5名孩童死亡，而屋主也受傷送醫。根據當地消防單位指出，死亡兒童的年齡為8個月至7歲不等，其中4名孩子為親兄弟姊妹，他們的阿嬤表示，由於孩子的父母需要上夜班，才將他們送到托嬰中心，現在只想知道意外原因。

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▲5名孩童在大火中喪命。（圖／翻攝自Twitter／@NBCPhiladelphia）



綜合外媒報導指出，這間位在賓州伊利（Erie）的哈里斯家庭托兒所（Harris Family Daycare）11日凌晨1點15分左右發生火警，消防人員在獲報5分鐘內抵達現場，但仍造成5名孩童死亡，托兒所負責人也在意外中受傷，目前已經送往醫院。消防局負責人桑托尼（Guy Santone）表示，起火地點疑在一樓，正在釐清起火原因。不過，消防人員僅在住宅2樓找到一個煙霧探測器，桑托尼說，「若是有安裝正確數量的住宅用火災警報器，也許就不會造成這麼重大的傷亡。」

HEARTBREAKING: A fire broke out in a Pennsylvania daycare, killing five children. The victims ranged in ages from 8 months to 7 years old. https://t.co/YAepYynSui pic.twitter.com/pG3xEBRXwj

罹難的5名孩童中，有4位是親兄弟姊妹，他們的阿嬤表示，因為孩子的父母需要在夜間工作，才會選擇將他們送到24小時的托兒所，沒想到竟發生這樣的意外，「我有2個孫子、2個孫女，在這間托兒所已經快要一年了，我們現在只想知道意外到底是怎麼發生的。」

這間托兒所去年12月底，才經過政府檢查通過，確定其符合日間照顧標準，但在今年1月3日的檢查中，卻因違反「未在5歲及5歲以下兒童可觸碰到的電源插座加裝保護蓋」與「室內遊戲區及食品準備區擺放菸灰與菸蒂」遭糾正，不過後續檢查也已通過。

5 children killed in day care center fire in Pennsylvania. https://t.co/do8RGPYaCS pic.twitter.com/Lj6Os0lbrQ