闖清真寺想滅族！主嫌崇拜51死恐攻男是聖人　「我被他選中」

▲男子針對一座清真寺想發動攻擊。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

挪威貝魯姆鎮（Baerum）一座清真寺當地時間10日發生槍擊案，所幸沒有嚴重傷亡。外媒發現，21歲的主嫌曼斯豪斯（Philip Manshaus）曾發布極端言論，他受到紐西蘭基督城、美國德州槍案影響，自覺白人至上主義應該被讚揚，他有必要消除「現實生活中的種族戰爭威脅」。

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《衛報》報導，挪威這起槍案發生在首都奧斯陸距離20公里的貝魯姆鎮，嫌犯無疑是針對清真寺，警方則以恐怖主義行為的方向展開調查。被當地媒體認定是主嫌的曼斯豪斯，發動攻擊當天在網路寫道，他是受到澳洲男子塔倫（Brenton Harrison Tarrant）選定的人，塔倫是聖人，「我的時間到了，不能讓這繼續下去，你必須打擊現實中的種族戰爭威脅，會很有趣。」

塔倫今年3月在紐西蘭基督城2座清真寺掃射，殺害51人。曼斯豪斯相當崇拜白人至上主義者，他還分享一個表情包，讚揚3名極右派人士是英雄；其中，塔倫被形容是「解決穆斯林問題」，德州艾爾帕索（El Paso）槍擊案嫌犯克魯休斯（Patrick Crusius）則是「為收回國家而戰」。

目擊者表示，曼斯豪斯當時身穿防彈衣，手上有看起來像獵槍的武器，還有一把手槍，警察趕到現場前，他就被清真寺內部人員制伏；有一名男子在過程中受傷。曼斯豪斯還被指控，謀殺一名在他家被發現死亡的婦女。

倫敦國王學院安全研究教授諾伊曼（Peter Neumann）說，如今大家討論的不再是一次性的事件，而是擴散全球的極右派攻擊，裡面的人員互相激勵彼此，看誰能拿下最高的被殺人數，「最終的動機，是發動一場種族戰爭，用意是實施襲擊、承擔責任，解釋你的行為，並促使他人模仿。」

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