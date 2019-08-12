4歲男童撿到炸彈…興奮帶回家秀「新玩具」　當場被炸死

▲巴基斯坦4歲童撿未爆彈當玩具，家中玩耍被炸死。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

巴基斯坦尼勒姆谷（Neelum Valley）靠近印屬克什米爾，附近村莊雅布瑞（Jabri），自上月起遭印度軍方砲擊。一名4歲男童阿里（Ayan Ali）無意間撿到一枚未爆彈，興奮地當作玩具帶回家把玩，結果在家中吃早餐時當場被炸死。

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路透社報導，尼勒姆谷（Neelum Valley）深山正好是印度克什米爾和巴屬克什米爾的分隔地，當地因地理位置遙遠，過去得以在印巴衝突中免遭波及，直到上個月起，印度開始砲擊雅布瑞村地區。

男童阿里的家人表示，阿里誤把一枚未爆彈當成玩具，並帶回家中。當時一家人正在吃早餐，阿里向他的兄弟姊妹展示他的「新玩具」，其他孩子試著爭奪這個「玩具」時突然發生爆炸，造成阿里當場死亡，而他的母親、8名兄弟姊妹和1位年輕的表親也因此受傷。阿里的叔父卡亞姆（Abdul Qayyum）表示，其中有2名孩子還在醫院中治療，情況不樂觀。

▼現場水泥地板還留有一個小洞，也就是阿里當時站立的位置。（圖／路透）



巴基斯坦軍方指出，阿里撿到的其實是一枚集束炸彈，這類炸彈內含多枚小型爆裂物，殺傷範圍大，為國際公約所禁止使用的武器。印度政府則否認使用集束炸彈的指控。2名印度軍官向路透表示，之所以在印巴邊境的砲擊，是為了回應巴基斯坦軍方更早以前的砲擊。

路透社9日前往阿里家中查看，雖然無法證實該爆裂物為集束炸彈，但屋內確實有炸彈爆炸的痕跡，現場水泥地板上被炸出一個小坑洞，也就是爆炸時阿里站立的地方。

此外，附近另一間房屋也遭砲彈擊中，並在屋頂上炸出一個大洞，所幸屋內無人受傷。巴基斯坦軍方表示，他們已經在在雅布瑞地區清出許多未爆彈。一名軍方人員展示了一塊玩具大小的殘骸，聲稱是集束炸彈的一部份，但並未獲得證實。

▼巴基斯坦軍方聲稱，在村莊附近還能發現未爆炸的集束炸彈。（圖／路透）

