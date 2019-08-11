馬斯克表態挺「台裔楊安澤」！　民主黨總統初選…闖關第3輪辯論

▲馬斯克表態，支持台裔民主黨參選人楊安澤。（組合圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）成功擠進民主黨第三輪總統候選人辯論，成為第9位有辯論資格的民主黨人。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）10日公開表態支持楊安澤角逐黨內初選，並稱他提出的「全民基本收入」（Universal Basic Income）理念顯然是美國需要的。

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根據《商業內幕》報導，楊安澤10日在推特表示，「我不期待公眾同意我的每一件事，那樣太奇怪了。我的主要希望是，民眾相信我正試著解決問題，對所有想法都抱持開放態度，尤其是數據指向某個特定方向時。改變想法並非是壞事。」

該篇貼文被時事評論員卡林（Dan Carlin）轉貼，稱楊安澤的發言「像是小說裡才會出現的東西」，而馬斯克則回覆卡林說，「我支持楊安澤。」馬斯克在另一則推文中說，支持楊安澤主張的「全民基本收入」，因為這「顯然有必要」（Obviously needed）。

民主黨將於9月12、13兩日舉行第三輪總統候選人辯論，依據蒙莫斯大學（Monmouth University）8日公布的民調結果，楊安澤獲得2％支持率，順利取得第9張辯論門票。目前，民主黨候選人聲望最高者為前副總統拜登（Joe Biden）和參議員華倫（Elizabeth Warren），支持率分別為28％和19％。

楊安澤8日表示，全國人民聽見了他的聲音，接下來準備談談解決槍枝暴力的方法、美國經濟的新現實，以及思考如何衡量國家的健康與成功。