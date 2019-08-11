病服丟身上戲弄！91歲失智奶奶痛苦掙扎　療養院員工大笑錄影

▲家屬不滿療養院員工嘲笑年邁失智的患者。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國伊利諾州一家療養機構發生嘲笑患者的事件，兩名員工拍攝91歲失智症奶奶瑪格麗特（Margaret Collins）在病床掙扎的畫面，還把影片傳到分享軟體Snapchat，同時加上兩個笑翻的表情符號。如今，瑪格麗特已離開這家機構，據悉身心受創，她的家人則決定提告，要求賠償100萬美元（約台幣3135萬元）以上。

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去年聖誕節前夕，員工布萊恩（Brayan Cortez）、婕米（Jamie Montesa）拍攝患者明顯不悅的影片，兩人當時把醫院病服放在老奶奶身上。對此，長輩驚慌失措，一直用手推開衣物，表情相當痛苦。瑪格麗特的兒子湯姆（Tom Collins）說，「她揮舞手臂只有一個原因，她沒有能力脫身，這是她保護自己的唯一選擇。」

瑪格麗特的家人表示，療養機構的員工都知道，奶奶不喜歡病人的衣服。然而，兩名員工卻把病服放在患者身上，上傳到Snapchat的字幕寫著「瑪格麗特討厭罩衣」，還有兩個歡笑的表情符號，兩人也真的在現場大笑。

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這家人正在控告名為「阿賓頓」（Abington）的療養機構，以及兩名涉事員工。律師柏孔帝（John Perconti）說，「瑪格麗特的隱私很明顯受到侵犯。他們在裡面沒有權利使用手機。」

據了解，瑪格麗特的親屬要求100多萬美元的賠償金額，同時聲稱這家機構知情影片的消息，卻裝成什麼也沒發生。瑪格麗特的女兒喬安（Joan Biebel）痛訴，員工的行為就像一種找樂子的病態想法。

療養機構透過聲明表示，患者的隱私與尊嚴一直是最重要的事務，兩名違反政策的員工近期立刻被解僱。布萊恩、婕米則已被指控妨害治安行為。

然而，瑪格麗特家人認為，兩名員工即使遭到解僱，起初還是留在工作崗位好幾周，此外，即使奶奶離開了機構，這件事仍讓她焦慮，晚上難以入睡。伊利諾州公共衛生部一份報告指出，阿賓頓未能實施內部的預防虐待政策。

布萊恩、婕米曾告訴警方，不知道在未經同意的情況下，於私人住處拍攝影片並上傳到網路是非法行為。兩人預計本月26日出庭。