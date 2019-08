富商荒淫「女幫凶」起底！招攬性奴誆按摩　如今開公司晉升上流社會

Embed from Getty Images

▲ 艾普斯坦及負責安排性招待的麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)。

記者詹雅婷/綜合報導

美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)10日輕生,占據全球各大媒體版面。如今,他身旁多名擔任關鍵角色的助理們也遭到起底,一行人過著相當富裕的生活,開設公司當老闆,追逐夢想。其中,外媒關注度最高的人物,正是曾與艾普斯坦有過一段過從甚密關係的紅顏知己麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)。

請繼續往下閱讀...

《紐約郵報》報導,艾普斯坦對這群手下的待遇相當優渥,不但招待入住奢華的紐約曼阿頓上東區(Upper East Side) 高級大樓,一行人也常搭乘私人飛機到巴黎採買奢侈品。只不過,這棟高級大樓同時也是個鍍金的籠子,有許多未成年少女被困在這裡。

▲艾普斯坦在小聖詹姆斯島(Little St. James)的房產。(圖/路透)

事實上,許多女孩是以應徵模特兒的名義來到美國,成為艾普斯坦夥伴布魯內爾(Jean-Luc Brunel)經營的模特兒公司MC2旗下成員,而所有的工作簽證、模特兒工作等事務全由公司一手包辦。但女孩們在公司的來來去去全由艾普斯坦說了算,且部分女孩們還會被派到其他豪宅執行「任務」。

根據美國聯邦法院9日公布的文件,布魯內爾讓特定少女從事走伸展台以外的工作,包括提供所謂的「按摩服務」,但這通常都以性虐待收場。時間拉回2005年,布魯內爾留言給艾普斯坦,提到「有個老師可以教說俄語,她不是金髮,2*8歲,課程是免費的,如果你打電話來,今天就可以上第一堂課。」

Prince Andrew with a known trafficked minor Victoria Roberts and smiling in the background, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’s business partner and child procurer and ‘trainer’. Daughter of media Nigel Robert Maxwell. pic.twitter.com/9mvTfQTnZy

▲ 圖為英國安德魯王子(左)、自稱淪為性奴的女子裘福利(中)及麥斯威爾。

此外,在艾普斯坦的秘密世界當中,最值得注意的人物正是與他的紅顏知己麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)。身為已故英國媒體巨頭羅伯特麥斯威爾(Robert Maxwell)女兒的她,在1990年代早期認識艾普斯坦,2人曾有過一段過從甚密的關係,但分開後仍保持密切聯繫。法庭文件指出,在艾普斯坦的秘密性生活當中扮演關鍵角色。

自稱淪為性奴的女子裘福利(Virginia Giuffre)指出,當麥斯威爾當年接近她時曾說,「我認識一個人,我們可以訓練妳,可以讓妳接受教育,若通過面試這一關,我們就可以一路幫助妳,如果那個人喜歡妳,妳會成功的,可以到處旅行,還能賺大錢。」最終,裘福利見到了艾普斯坦,所謂的按摩也變成性行為,而艾普斯坦和麥斯威爾甚至以發生性關係為目的把她介紹給其他男人。

根據許多受害女孩的說法,莎拉(Sarah Kellen,曾改名為「Sarah Kensington」)也是艾普斯坦手下的助理,她手中握有一份為老闆準備的「按摩治療師」名單,會帶著少女們來到佛州一處豪宅的按摩室。但如今,莎拉已不再為艾普斯坦工作,但她也在曼哈頓開設自己的室內設計公司SLK Designs,並嫁給職業跑車賽車手維克斯(Brian Vickers)。

▼ 莎拉(左)和麥斯威爾(右)都曾嚴厲警告少女們,不准跟外界提起這段與艾普斯坦的禁忌關係。

其他受害者指出,瑪爾新科娃(Nada Marcinkova,現改名為瑪爾新科「Nadia Marcinko」)也是艾普斯坦的性奴之一,外傳她是在15歲那年被人在東歐的父母賣掉,如今她已是一名機師。

值得一提的是,當莎拉與瑪爾新科被問及與艾普斯坦有關的案件時,2人紛紛引用美國憲法第五修正案,拒絕回答問題以免自證其罪,且麥斯威爾迄今也未因犯罪被當局起訴。事實上,艾普斯坦2007年曾與前邁阿密聯邦檢察官艾柯斯塔(Alexander Acosta)達成協議,確保他的所有助理都不會受到刑事指控。

另名受到協議保護的前助理格蘿夫(Lesley Groff)則是負責協調少女們的行程安排,並為老闆安排按摩時間。《紐約時報》指出,她的年薪約為20萬美元,且在孩子出生後,收到一輛賓士E320,並有一名保姆在旁協助照顧孩子。

「她們是我大腦的延伸」,艾普斯坦2005年用這句話來形容旗下的助理們,並強調她們的直覺洞察力是他身上所沒有的特質。

►法庭文件公開曝「富商荒淫勾當」!送少女供權貴玩樂…一天爽3次才過癮



►美淫商「自殺監控被撤」釀質疑!他曝獄中不可能自殺…滅口陰謀論瘋傳

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

▼ 艾普斯坦10日在牢房內輕生,消息震驚全美。(圖/CFP)