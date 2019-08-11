葉門分離武裝部隊占領亞丁「控制總統府」　政府定調政變

▲葉門南部分離主義分子宣布占領亞丁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

葉門分離主義派的南方過渡委員會（STC）於10日宣布，已經全面占領港口都市亞丁（Aden），境內的總統府、內政部長官邸以及所有軍營都被控制。根據了解，政府已經將這場內戰定調為「政變」，雙方目前同意暫時停火，不過下一步動向還不明確。

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▲分離主義分子巡視亞丁街頭。（圖／路透）

隸屬南方過渡委員會的安全帶部隊（Security Belt）向《法新社》表示，完全沒有經歷任何抵抗，順利接收總統府，「200名護衛隊士兵已經被安全地送離。」好幾名目擊者向《路透社》證實，整棟建築物已經換人當家做主。半島電視台駐葉門記者阿拉比（Nasser Arrabyee）表示，分離主義分子宣稱「控制了亞丁每一寸土地」，「這是前所未有的情況，誰都沒有料想到事情發生得這麼快。」

葉門政府呼籲，分離主義者盡速從亞丁撤退，否則將要採取軍事行動。外交部形容，南方過渡委員會的行動是「反對國際認可政府組織的政變」。

▲支持叛亂分子胡賽部隊的葉門民眾（圖／路透）

根據了解，阿拉伯聯合大公國在葉門南方訓練、武裝上萬名分離主義分子，支持南方過渡委員會。但是他們對此表示，政府與民兵都必須保持冷靜，要先團結對抗伊朗支持的叛軍胡賽部隊。

無國界醫生（MSF）於11日表示，亞丁現在就像是「戰場」，當地醫院已經「到達極限」，組織在24小時內就已經治療119名傷患，「大多人是困在戰火之中的平民，被迫擊砲或流彈波及。我們昨天才治療一位懷胎8個月的孕婦，至少有5人抵達醫院的時候已經死亡，其中還包含一名兒童。」

根據《法新社》，依據葉門安全局的數據，這一場內戰中已有數千人被殺害，其中也包括平民，全國食物與醫療資源都嚴重短缺，影響數百萬人。

