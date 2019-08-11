新鞋磨腳長超恐怖「藍水泡」！23歲女模染敗血症險截肢

▲ 唐妮在接受治療後，傷口已逐漸恢復。（圖／翻攝自臉書／Gemma Downey，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

英國23歲的金髮女模唐妮（Gemma Downey），日前穿著一雙新買的高跟鞋，結果後腳跟遭「刮腳」磨破皮，原先她以為只是小傷，沒想到擦傷處卻長出一顆「藍水泡」，後來甚至出現嘔吐、呼吸困難等症狀，求診後才發現，原來自己已罹患「敗血症」，差點遭到截肢。

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據《鏡報》報導，住在比靈赫斯特（Billingshurst）地區的唐妮，她日前在一家二手商店購入一款以帆布為基底的高跟鞋。當天她穿著這雙新涼鞋，趕往火車站應約時，即感覺新鞋相當磨腳，後腳跟頻頻遭到鞋帶磨擦，皮膚就像是被切掉一般的疼痛，腳上也出現一顆小水泡。

唐妮當下以為只是小傷，貼了一塊膠布後便不再理會。沒想到一天之內，她開始覺得疼痛加劇，無法正常行走，而且腳踝區逐漸腫脹，讓她最後「痛到倒在地上」，當下決定求診治療。一開始，診所醫生只開給她抗生素，但她覺得事情並不單純，決定第二天換家醫院看看，最後果真診斷出罹患敗血症，所幸只是早期階段，接受治療後即可出院。

▼ 唐妮一開始只用膠布貼著傷口，沒想到藍水泡卻「長大」，腳踝處也嚴重腫脹。



「當時我全身疼痛、胸部痛、呼吸也很困難，我知道出現嚴重的問題了」，唐妮回憶道，她發現水泡已經變藍，變更大顆，而且檢查後也發現有心跳加快、體溫變高和血壓降低的症狀，才發現自己已經罹患敗血症，若晚點治療恐怕會遭到截肢。幸運的是，她在接受敗血症和蜂窩性組織炎的治療後，已經順利出院。

醫生則提醒她接下來的3個月內，如果想要傷口痊癒，只能穿拖鞋或是涼鞋，而且禁止穿任何高跟鞋類的鞋型。但唐妮不管醫生的建議，認為傷口「無法阻止她穿高跟鞋」，因為她現在穿的鞋子正走在潮流之中，但她會時刻觀察傷口的恢復情況，評估何時才能穿有鞋背的鞋型。

▼ 唐妮身為模特兒，工作上常常會穿高跟鞋。