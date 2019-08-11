糗姐揪同事激戰「以為沒做好措施」　24小時後尿尿「下體滑出乳白套套」

▲澳洲部落客分享自己尷尬的性愛經驗。（圖／翻攝自當事人IG）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人對於安全的性行為相當有概念，縱使可能會造成些許的「感受」差異，但對於保險套在必要之時還是會乖乖戴上，然而近日一名澳洲的Youtuber就分享自己相當悲慘的遭遇，原本看上公司的英國小夥子，好不容易兩人發生了關係，事後竟發現過程中戴的保險套竟然被留在她的下體內，直到24小時後才發現。

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根據英國《太陽報》報導，這名澳洲的部落客波可迪（客Nadia Bokody）日前在自己的頻道上分享過去一段尷尬的性經驗。當時的她因為相當迷戀在辦公室的一名英國男子，直到去了夏威夷的出差終於讓兩人有機會接近。

兩人吃過飯喝了點東西後回到了房間，英國男似乎是第一次因此顯得相當緊張，波可迪回憶「我們2個就像是處女、處男一樣的摸索，感覺有些感尬」就在結束之後，波可迪和英國男發現保險套竟然不見了，但明明記得在床戰之前，應該是有戴的。兩人開始翻了棉被、床單、地上但卻沒有看到剝落的保險套。

「你覺得沒想到性經驗可以遭到這種地步！」波可迪表示。就在隔天波可迪登上飛往澳洲的飛機，就在飛行過程中，她感受到自己的肚子有些不舒服，甚至有點悶悶的感覺，骨盆靠近下體的地方感覺有點不對勁，於是波可迪決定去一趟廁所。

就在波可迪上廁所時，她感覺有東西從她的陰道滑出來，仔細一看竟然就是保險套，「我無法相信這東西竟然卡在我的陰道裡24小時！」直到波可迪回到位置上時，她相當擔心有懷孕的可能，所幸後來沒有。波可迪表示，從那天開始，在性愛時使用保險套都會讓我特別謹慎，因為這真的太尷尬，甚至有感染的危險。