美23歲男露殺機：想炸掉同性戀酒吧！　FBI突襲家中「土製炸彈做一半」

▲克利默（Conor Climo）與白人至上主義團體敵視非裔美國人、猶太人與同性戀。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國拉斯維加斯（Las Vegas）一名白人至上主義分子克利默（Conor Climo），透過網路聯絡上同性質團體，聊天內容除了充滿種族歧視，更揚言攻擊聯邦政府。聯邦調查局（FBI）著手調查後，8月帶著搜索票突襲克利默的住宅，找到種種用來製作炸彈的材料；克利默坦承，他正計畫炸掉一間同志酒吧。

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根據美媒《ABC News》報導，FBI先利用一名可靠的線人透過加密聊天軟體和克利默接觸，談及武器和爆裂物等話題。對話過程中，不知情的克利默不斷出現歧視性言語，反猶太人也憎惡同性戀者。

等到兩人變熟後，克利默又談到計畫今年5月10日，要縱火燒掉拉斯維加斯內的猶太教堂。當事態升級後，FBI決定直接用自己人臥底接觸克利默，聊天的過程內又得知他認為「實際採取行動比在網路上好多了」。

6月底7月初，克利默談到自己正在計畫一次攻擊，而且正在市中心的佛里蒙特街（Fremont Street）仔細監視一處酒吧；對他來說，那間酒吧「擠滿了一堆同性戀」。另外，克利默還在一個專門提供Q&A的社群網站中引用希特勒的話，來表達自己反對多元文化的極端立場。

FBI從法院取得搜索票後，於8月8日突襲克利默家中，找到了鋁熱劑、硫酸、電路板等用於製作炸彈的原料，並正式逮捕他。克利莫向探員坦承正在製作一個土製炸彈，想要用來炸掉一棟建築，也承認憎恨非裔美國人、猶太人和同性戀。

其實克利默的白人至上主義與激進思想早在2016年就公諸於世，他當時上《ABC》附屬電視台《KTNV》接受訪問，表示常會背著一把突擊步槍，帶著大刀和一個備用裝有30顆子彈的彈匣，獨自在社區中為大家巡邏「如果有人想要攻進來，我們至少準備好要對付他們了。」