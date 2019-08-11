「稻草冷氣機」爆紅！印度賣到缺貨　只要台幣1400元

實習記者賴韻如／綜合報導

印度夏季溫度不斷創新高，先前也傳出不少「熱死人」的案例，印度人為了因應這種窘境，研發出了一款「稻草冷氣機」，這款冷氣機不僅省電，價錢更是較一般冷氣便宜，只要約3200盧比（約新台幣1400元），成為在地居民人人必備的消暑神器。

綜合外媒報導，稻草冷氣機又名「cooler」，它與我們一般常見的冷氣只差在沒有這麼強的降溫能力，其主要是由風扇、水箱、水泵還有稻草組成，它的外觀就像一個裝著百葉窗的鐵箱，看起來相當簡陋，鐵箱的正面裝著風扇，其他三面由稻草佈滿，而底部則是安裝一個裝滿水的蓄水池。

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▲稻草冷氣機售價約新台幣1400元。（圖／翻攝自維基百科）



稻草冷氣機的工作原理也相對較為簡單，主要是先透過水池中的小水泵將水從底部輸送上去，接著灑濕佈滿稻草的三面板子，再藉由鐵箱正面的風扇在將風從稻草中吹出來，從而達到降溫的效果。然而，對於一個缺乏電力的印度來說，稻草冷氣機不僅可以緩解高溫帶給人類的不適，且其冷氣機只有風扇和水泵需要電，整體耗電量小，又能緩解供電不足。

▲稻草冷氣機在印度相當受歡迎。（圖／翻攝自YouTube／JMD News）



這款冷氣機因為製造成本較低，售價也會比一般的冷氣機便宜，約為3200盧比（約新台幣1400元）。該稻草冷氣機在印度一推出後，立即受到在地居民的歡迎，只要在經濟許可下，幾乎家家戶戶都具備一台，也因此常常會賣到缺貨。