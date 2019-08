美婦懷孕長噁瘤「大如壘球」塞短褲　10年後長成小尾巴…連坐下都難

記者林瑩真/綜合外電報導

美國佛羅里達州(Florida)基西米(Kissimmee)一名媽媽有個困擾,她的大腿內側長出一個如壘球大小的脂肪腫塊,可是無論她如何減肥,腫塊仍不減反增,10年後,竟長成宛如一條小尾巴,連坐下都覺得困難。

綜合外媒報導,希瑟(Heather)10年前懷上第一個孩子時,增加了不少體重,那時她發現右大腿內側偏後的地方長出了一個腫塊,她就醫詢問,醫生告訴她那只是脂肪腫塊,只要她稍微減肥就會消失。

可是,即使希瑟減了30磅(約13.6公斤),腫塊仍然沒有消失。事實上,腫塊不減反增,就這樣陪著希瑟過了10年,腫塊已經長到如壘球大小,幾乎像是希瑟長了一條小尾巴,讓她連坐下都難。

希瑟說,她最初以為只是一個小痘痘,就沒有特別關注,誰料腫塊越長越大,大得她不再敢帶孩子去公共場所玩,甚至還要將腫塊塞入短褲,「我為腫塊感到羞恥,太噁心了,這讓我很害怕。」

最後,雖然害怕手術,但希瑟仍然求助以去除痘痘聞名的桑德拉醫生(Sandra Lee)。桑德拉指出,經過診斷確定腫塊是脂肪瘤,「這是好事,因為代表它是良性的」,只是腫塊宛如冰山,突出皮膚的只是一小角,比看得見的還要深得多。幸好,手術順利切除腫塊,桑德拉更強調,希瑟的大腿只會有個整齊的疤痕。