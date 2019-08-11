2幼童吞100粒成人血壓藥！和3歲姐躲衣櫃　1歲妹秒失意識命危

▲2名幼童竟吞入多達100粒的成人降血壓藥丸。示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）



實習記者賴韻如／綜合報導

澳洲雪梨日前發生一起幼童誤食藥丸事件，2名分別為1歲及3歲的小姊妹，一共吞入了多達「100粒」成人降血壓藥丸，被發現時妹妹已經失去意識命危。最不可思議的是，這家的孩童去年11月發生同樣誤食藥丸事件。

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據《每日郵報》報導，醫護人員於本月8日下午4點左右，接獲通報前往雪梨西部Bidwill地區的一戶民宅，民宅主人表示，2姊妹調皮躲在衣櫃裡，偷偷吞了100粒成人降血壓藥丸，1歲的女童當時已失去意識。據了解，這名1歲女童被直升機送往雪梨兒童醫（Sydney Children’s Hospital）院急救，而3歲的姐姐則是被救護車送往醫院。目前2姊妹都還在加護病房觀察治療當中。

▲應避免將藥物放置於孩童觸手可及之處。（圖／翻攝自pixabay）



警方透漏，這已經不是該住戶家中第一次發生孩童誤食藥物事件，去年11月，這名3歲女童也和哥哥一起誤食了大量的降血壓藥丸，隨後緊急被送往醫院急救。警方以及虐童小組家服部門也因此產生質疑，正在調查該住戶中的小孩為什麼能如此容易的2次接觸到處方藥劑，並且大量誤食進肚。

當地衛生局警告，所有家中有孩童的父母，都要避免將藥物放置於孩童觸手可及之處，避免孩以為是食物，不小心誤食。新南威爾士州毒物資訊中心發言人麥克林（Elissa McLean）也表示，即使孩童只是離開家長視線1分鐘，也足以發生無法挽回的悲劇，「若是誤食到心臟病、糖尿病藥丸或是強力止痛劑，都有可能對幼兒造成致命傷害。」