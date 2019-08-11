挪威男闖清真寺開槍掃射…被75歲阿公「鎖喉壓制」　家裡竟有一具女屍

▲挪威貝魯姆（Baerum）努爾伊斯蘭中心傳出槍擊案。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

挪威奧斯陸郊區貝魯姆（Baerum）的努爾伊斯蘭中心（Al-Noor Islamic Center）10日傳出槍擊案，一名白人男性闖進清真寺裡面，想要開槍掃射，當場被75歲阿公勒住脖子壓制在地上，最後遭警方逮捕。根據了解，此案中只有英勇制伏槍手的男性受到輕傷，不過警方卻在嫌犯家中發現另外一具年輕女性的屍體。

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▲清真寺理事木什塔（Irfan Mushtaq）的家就住在附近。（圖／路透）

根據當地媒體Budstikka，清真寺理事木什塔（Irfan Mushtaq）說，一名75歲的教友衝上去掐住槍手喉嚨，打鬥過程中被子彈波及，不過還是強勢坐在對方身上，成功壓制，「一個頭戴安全帽的白人出現，拿出2把長得像散彈槍和手槍的武器，打破上鎖玻璃門就開始射擊。」

一名目擊者表示，原本情況可能更糟糕，幸好有人勇敢制伏嫌犯。木什塔也提到，案發約莫10分鐘前，室內有超過12人在拜禱，等到全副武裝的槍手抵達時，只剩下3位老人。

▲奧斯陸警察局助理總監斯庫特（Rune Skjold）開記者會說明案情。（圖／路透）

奧斯陸警察局助理總監斯庫特（Rune Skjold）表示，嫌犯大約20多歲，是住在附近的挪威籍居民，應該是單獨犯案，可能與後續在寺內發現的許多武器有所關連。此外，警方認為，槍手可能還涉嫌謀殺一名女性親戚。

據悉，全球伊斯蘭教徒本周末都在慶祝古爾邦節（Eid al-Adha），警方將針對槍手的網路活動進行詳細調查，試圖確認挪威各地清真寺是否有其他安全疑慮。