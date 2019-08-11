金黃園蛛織網1.8m…吐絲包住大蝙蝠　驚悚吞食畫面曝光

▲金黃園蛛吐絲包住大蝙蝠。（圖／翻攝自Annette Alaniz Guajardo臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

德州波堤（Poteet）一名女子安妮特（Annette Alaniz Guajardo）於7日發現屋簷下有隻金絲蜘蛛（Golden Silk Spiders）織出長度高達6英尺（約為1.8公尺）的蜘蛛網，並且成功捕獲一隻大蝙蝠，小心翼翼地吐絲把獵物包住，準備享用大餐。她直擊「弱肉強食」的畫面，並記錄下來分享到臉書，「天啊！我太愛大自然了！」

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安妮特表示，早上出門上班以前，就發現有隻大蝙蝠被困住，懸掛在屋簷下動彈不得，下班回家以後，懷著忐忑的心情一探究竟，還一度把金黃園蛛嚇跑，「我剛回到家，我們來看看那隻小蜘蛛對蝙蝠做了些什麼。」她發現，蝙蝠還留在原地，但是明顯死亡，身上已經被纏上一層薄絲，看來即將成為盤中飧。

安妮特在這裡居住長達12年，幾乎已經看過各式各樣的蜘蛛，「我通常會把有毒的殺死。」許多網友也紛紛留言，「我要起雞皮疙瘩了！」、「蜘蛛人對上蝙蝠俠，蜘蛛人贏囉！」、「最好不要有『奇蹟』發生。」她也回應，「沒錯，只能關門放狗了。」

綜合外媒報導，北卡羅萊納州立大學昆蟲學學者伯多尼（Matt Bertone）表示金黃園蛛（Argiope Aurantia）的主食是昆蟲，但也有不少捕食大型生物的紀錄，「牠們曾經織網抓住鳥或者其他更大型的動物。」除蟲公司艾力奇害蟲控制（Elrich Pest Control）則認為，影片中的應該是一隻雌蜘蛛，因為雄性體型通常較小。

This morning on my way to work I saw this on the side of my house. I love the country.