金黃園蛛織網1.8m…吐絲包住大蝙蝠　驚悚吞食畫面曝光

德州波堤(Poteet)一名女子安妮特(Annette Alaniz Guajardo)於7日發現屋簷下有隻金絲蜘蛛(Golden Silk Spiders)織出長度高達6英尺(約為1.8公尺)的蜘蛛網,並且成功捕獲一隻大蝙蝠,小心翼翼地吐絲把獵物包住,準備享用大餐。她直擊「弱肉強食」的畫面,並記錄下來分享到臉書,「天啊!我太愛大自然了!」

安妮特表示,早上出門上班以前,就發現有隻大蝙蝠被困住,懸掛在屋簷下動彈不得,下班回家以後,懷著忐忑的心情一探究竟,還一度把金黃園蛛嚇跑,「我剛回到家,我們來看看那隻小蜘蛛對蝙蝠做了些什麼。」她發現,蝙蝠還留在原地,但是明顯死亡,身上已經被纏上一層薄絲,看來即將成為盤中飧。

安妮特在這裡居住長達12年,幾乎已經看過各式各樣的蜘蛛,「我通常會把有毒的殺死。」許多網友也紛紛留言,「我要起雞皮疙瘩了!」、「蜘蛛人對上蝙蝠俠,蜘蛛人贏囉!」、「最好不要有『奇蹟』發生。」她也回應,「沒錯,只能關門放狗了。」

綜合外媒報導,北卡羅萊納州立大學昆蟲學學者伯多尼(Matt Bertone)表示金黃園蛛(Argiope Aurantia)的主食是昆蟲,但也有不少捕食大型生物的紀錄,「牠們曾經織網抓住鳥或者其他更大型的動物。」除蟲公司艾力奇害蟲控制(Elrich Pest Control)則認為,影片中的應該是一隻雌蜘蛛,因為雄性體型通常較小。

