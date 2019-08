金正恩為試射飛彈道歉！　川普：他希望軍演後再次談判

▲川普與金正恩會晤。(圖/朝中社)

記者吳美依/綜合外電報導

川普昨(10日)在推特上表示,金正恩希望美國南韓聯合軍演結束後,能夠與他見面,並且重啟核武談判,甚至為過去三周以來的五次飛彈試射致上「小小歉意」。根據了解,北韓10日又試射2枚短程導彈,官媒朝中社(KCNA)稱南韓一意孤行,反對核武對話。

....also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world!

川普在貼文中表示,金正恩態度友好,承諾演習結束後將不再試射飛彈,還為此致上「小小的歉意」,並且希望重啟協商。他提到,北韓方面態度非常友好,「這是一封很長的信,花了很大的篇幅抱怨演習荒謬又昂貴。我很希望不久的將來與金正恩見面!」

▲北韓過去三周內頻頻試射飛彈。(圖/路透)

北韓10日凌晨發射兩枚疑似短程飛彈的物體,已經是是三周內第五次。據悉,官方目前尚未對於最新試射做出聲明。但是朝中社表示,指出聯合軍演造成國安威脅,「所有的事實都證明,南韓當局一意孤行地累積軍武實力,對抗(核武)對話的夥伴。」

▲川普與金正恩於DMZ見面。。(圖/朝中社)

綜合外媒報導,自2018年6月首次川金會後,美國南韓聯合演習規模已經大幅縮減。但是,北韓仍然認為華盛頓違反與平壤做出的承諾,被迫「為了必要的國安防衛目的,發展、測試和布署強力物理手段。」

據悉,金正恩2月在河內的會議,以解除主要核武項目作為交換條件,要求美方解除廣泛制裁卻被拒絕。輿論指出,川普絲毫不願讓步,讓核武對話陷入僵局。