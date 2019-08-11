最會射！2周內「試射5次」　北韓官方興奮：金正恩超滿意～

▲北韓兩周內發射五次試射，國際關注。（圖／朝鮮中央電視台下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國與南韓聯合軍演，引發北韓領導人金正恩強烈不滿，除日前寫信告知川普外，10日早上再度從朝鮮半島東部海域發射2枚短程飛彈，兩周內五度發射，引起國際高度關注。對此北韓外交部發聲明提到，只是一般傳統武器的研發測試。

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綜合外媒報導，美韓聯合軍演引發金正恩不滿，除了多次試射導彈，更提筆寫下給川普「自己非常不滿」信件。但對於兩周內五度試射，對此北韓官方中央通信社（KCNA）表示，10日金正恩親自登上觀測台，視察試射過程與結果，並且感到相當滿意。

▲南韓認為北韓試射就是想表達美韓聯合軍演的不滿。

金正恩之所以相當滿意，其中一個原因則是因為在接獲「新武器」研發後，馬上就下令進行試射，結果證明設計完全符合他想要的威力與優勢。看在南韓青瓦台的眼中，金正恩只是想要藉著驗查新型武器的可靠性，藉此來表達不滿、以及展現其軍力。

南韓軍方表示，兩枚從北韓發射的導彈，飛行距離大約400公里、高度48公里，不排除未來還會再出現試射，軍方已經密切監控，並且進入高度戒備的狀態。