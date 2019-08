淫亂富商獄中輕生　陰謀論廣傳「柯林頓下手」：他去過戀童小島

▲艾普斯坦在牢房輕生,引來各界猜測。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)涉嫌仲介未成年少女進行性交易,審判程序正在進行,怎料他10日被發現於紐約曼哈頓監獄牢房輕生。死訊傳開後,許多保守派人士紛紛散播「陰謀論」,暗示艾普斯坦會結束生命與美國前總統柯林頓(Bill Clinton)有關,就連現任總統川普都轉貼文章。

《赫芬頓郵報》報導,艾普斯坦死訊傳開後,川普轉貼一則毫無根據的陰謀論貼文,試圖把這名富商之死與柯林頓、希拉蕊(Hillary Clinton)串聯在一起。保守派評論員兼喜劇演員威廉姆斯(Terrence K. Williams)是起初散播陰謀論的人,他寫道,「在充滿監視的狀況下自殺?沒錯,怎麼發生的?」

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX

在2分鐘的影片中,威廉姆斯堅稱,柯林頓與希拉蕊必須對艾普斯坦的死負責,這名富商自殺,因為有人沒做好自己的工作,或是有人被給錢;他的發文隨後被川普轉發。不過,多名參與調查的知情人士則告訴NBC新聞,該名富商輕生時,旁邊沒有人在監視他。

▲川普轉發陰謀論貼文。(圖/翻攝自川普推特)



川普還轉發名為@BreakingNLive的推特帳號內容;該帳戶聲稱,柯林頓曾私下前往富商的「戀童癖小島」。然而,這些內容具有誤導性,本周公布的法庭文件顯現,柯林頓確實搭乘過富商的私人飛機,但沒有去過「戀童癖小島」,另外,川普也曾坐過艾普斯坦的飛機。

事實上,這類陰謀論長期存在,會把柯林頓與其他死亡事件湊在一起,卻缺乏明確證據。報導指出,柯林頓、川普都與艾普斯坦有過關係,這名富商本來就認識許多權勢人物。

柯林頓上月表示,他對艾普斯坦的「可怕罪行」毫不知情,兩人超過10年沒交談。川普上月也同樣表態,他表示自己與艾普斯坦疏遠了,他不喜歡對方的個性。

▲保守派人士直指柯林頓夫婦與富商之死有關。(圖/達志影像/美聯社)



川普政府的住房與城市發展部地區行政官員巴頓(Lynne Patton),也轉貼一則沒有根據的陰謀論。她透過IG暗示,艾普斯坦會輕生,希拉蕊必須負責。

艾普斯坦死在聯邦監獄,聯邦調查局(FBI)正在調查他詳細的死因。司法部長巴爾(William Barr)表示,他對於消息感到震驚,已呼籲內部釐清真相。

艾普斯坦7月6日在紐澤西州一家機場被逮捕,被控兩項罪名,如果成立,他將面臨最高45年徒刑。身為金融業富豪的他,生前交友廣闊,卻涉嫌在2002到2005年間尋找未成年進行性交易,有些少女年僅14歲。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995