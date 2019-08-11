淫亂富商獄中輕生　陰謀論廣傳「柯林頓下手」：他去過戀童小島

▲艾普斯坦在牢房輕生，引來各界猜測。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌仲介未成年少女進行性交易，審判程序正在進行，怎料他10日被發現於紐約曼哈頓監獄牢房輕生。死訊傳開後，許多保守派人士紛紛散播「陰謀論」，暗示艾普斯坦會結束生命與美國前總統柯林頓（Bill Clinton）有關，就連現任總統川普都轉貼文章。

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《赫芬頓郵報》報導，艾普斯坦死訊傳開後，川普轉貼一則毫無根據的陰謀論貼文，試圖把這名富商之死與柯林頓、希拉蕊（Hillary Clinton）串聯在一起。保守派評論員兼喜劇演員威廉姆斯（Terrence K. Williams）是起初散播陰謀論的人，他寫道，「在充滿監視的狀況下自殺？沒錯，怎麼發生的？」

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX

在2分鐘的影片中，威廉姆斯堅稱，柯林頓與希拉蕊必須對艾普斯坦的死負責，這名富商自殺，因為有人沒做好自己的工作，或是有人被給錢；他的發文隨後被川普轉發。不過，多名參與調查的知情人士則告訴NBC新聞，該名富商輕生時，旁邊沒有人在監視他。

▲川普轉發陰謀論貼文。（圖／翻攝自川普推特）



川普還轉發名為@BreakingNLive的推特帳號內容；該帳戶聲稱，柯林頓曾私下前往富商的「戀童癖小島」。然而，這些內容具有誤導性，本周公布的法庭文件顯現，柯林頓確實搭乘過富商的私人飛機，但沒有去過「戀童癖小島」，另外，川普也曾坐過艾普斯坦的飛機。

事實上，這類陰謀論長期存在，會把柯林頓與其他死亡事件湊在一起，卻缺乏明確證據。報導指出，柯林頓、川普都與艾普斯坦有過關係，這名富商本來就認識許多權勢人物。

柯林頓上月表示，他對艾普斯坦的「可怕罪行」毫不知情，兩人超過10年沒交談。川普上月也同樣表態，他表示自己與艾普斯坦疏遠了，他不喜歡對方的個性。

▲保守派人士直指柯林頓夫婦與富商之死有關。（圖／達志影像／美聯社）



川普政府的住房與城市發展部地區行政官員巴頓（Lynne Patton），也轉貼一則沒有根據的陰謀論。她透過IG暗示，艾普斯坦會輕生，希拉蕊必須負責。

艾普斯坦死在聯邦監獄，聯邦調查局（FBI）正在調查他詳細的死因。司法部長巴爾（William Barr）表示，他對於消息感到震驚，已呼籲內部釐清真相。

艾普斯坦7月6日在紐澤西州一家機場被逮捕，被控兩項罪名，如果成立，他將面臨最高45年徒刑。身為金融業富豪的他，生前交友廣闊，卻涉嫌在2002到2005年間尋找未成年進行性交易，有些少女年僅14歲。

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