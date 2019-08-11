邀14歲少女按摩…富商好友圈遭起底　川普曾爆：我們都愛美女

▲艾普斯坦在小聖詹姆斯島的房產。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

靠投資發財的美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein），10日被發現在紐約曼哈頓牢房輕生。審判過程未結束，66歲的他便結束生命，CNN指出，他生前在新墨西哥州、法國與美屬維京群島都擁有房產，放眼交友圈，現任總統川普、前總統柯林頓都曾踏入他的生活，就連英國王子安德魯（Prince Andrew）也是他朋友。

請繼續往下閱讀...

根據報導，兩名執法人員表示，艾普斯坦在等待受審期間自殺，他被指控參與未成年少女性交易案；如果兩項罪名成立，他將面臨最高45年徒刑。事實上，這名富商一直處在上流社會，在許多地方都有房產，他在美屬維京群島擁有小聖詹姆斯島（Little St. James）、大聖詹姆斯島（Great St. James islands）。

▲艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在牢房輕生。（圖／路透）



檢察官表示，有兩架飛機屬於艾普斯坦，他有著「極致財富」。據了解，2002到2005年間，艾普斯坦被指控經營未成年性交易，有14歲的少女疑似提供情色按摩，地點位於他在紐約市、佛州的家中。

美國現任總統川普（Donald Trump）2002年曾告訴《紐約》雜誌，他認識艾普斯坦15年，對方是很棒的傢伙，「跟他在一起很有趣，甚至有人說，他跟我一樣，喜歡漂亮女人，很多都是更年輕的。毫無疑問，杰弗里享受他的社交生活。」

Trump retweets conspiracy theory about Bill Clinton after Jeffrey Epstein's death https://t.co/z5nHbVCIc0

艾普斯坦捐款3000萬美元給哈佛大學後，該校學生報2003年形容，他身邊有著許多傑出朋友，包括王子、總統以及諾貝爾獎得主。多篇報導指出，艾普斯坦的朋友圈有前總統柯林頓（Bill Clinton）、哈佛知名法學教授德修維茲（Alan Dershowitz）等人。

▲柯林頓是艾普斯坦的好友。（圖／達志影像／美聯社）



回到2000年左右，艾普斯坦據悉與柯林頓、美國演員史貝西（Kevin Spacey）前往非洲，參與愛滋病相關工作，他接受採訪時曾說，「我在人身上投資，無論是政治或是科學領域，這就是我所做的。」

《紐約》雜誌形容，艾普斯坦沒有完成學士學位，他是傑出的財務專家，曾在一所高中教授數學，經由學生父親推薦，他隨後進入美國主要的投資銀行貝爾斯登公司（Bear Stearns），任職幾年後，他創設自己的企業，專門接待身價超過10億美元的客戶。

事實上，早在2008年，艾普斯坦就與聯邦檢察官達成認罪協議，當時他承認兩項性交易指控，卻只服刑13個月。那時做出決定的檢察官阿科斯達（Alexander Acosta）為前美國勞工部長，面對民主黨要求他下台，他於7月辭職。

►►淫亂富商獄中輕生 陰謀論廣傳「柯林頓下手」：他去過戀童小島



►►涉性侵＋逼少女賣淫 美「淫亂富商」獄中自殺身亡



►►川普富商好友涉性侵、逼40未成年少女賣淫！塞1000萬給證人封口



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995