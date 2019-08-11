22元美甲膠滴到褲「秒溶解冒煙」！　11歲少女雙腿嚴重灼傷需移植

▲英國11歲少女雙腿遭美甲膠嚴重灼傷。（圖／翻攝自FB／Louise Worsfold）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國一名11歲少女莉莉使用美甲膠水貼假指甲時，不慎滴了幾滴在褲子上，不料褲子竟融化冒煙，並灼傷她的雙腿，緊急送醫搶救後，仍在腿上留下大面積難看的傷痕，甚至可能得接受皮膚移植。莉莉的母親則痛斥販售的普利馬克百貨，不僅向孩子們推銷美甲膠水，還廣告成無危害商品。

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據《太陽報》報導，莉莉媽媽路易斯以60便士（約新台幣22.74元）的價格，從普利馬克（Primark）百貨買來一瓶美甲膠水及粉色假指甲貼片給女兒莉莉，「她以前也用過這個產品，通常幾天後假指甲就會掉下來了。」

但是本次莉莉不慎滴了幾滴美甲膠水在緊身褲上，隨後褲子竟開始冒煙溶解，散發出滾燙溫度，並黏在莉莉的皮膚上，讓她痛苦尖叫。媽媽見狀趕忙脫下女兒的褲子，並緊急將她送往專科燒傷醫院，卻得知莉莉傷勢嚴重，很可能需要皮膚移植。

▲遭溶解的緊身褲。（圖／翻攝自FB／Louise Worsfold）



▲另一腿傷勢也相當嚴重。（圖／翻攝自FB／Louise Worsfold）



意外後，莉莉不能去游泳或海灘活動，且須盡可能將雙腿抬高，未來也可能進行移植手術，更重要的是，因為腿上的疤痕，甚至不願9月開學時去上課。

▲莉莉的傷口包紮後依舊駭人。（圖／翻攝自FB／Louise Worsfold）



路易斯憤怒表示，「我以為使用美甲膠水最壞的情況，只是暫時把手指黏在一起，而不是會點燃衣服，導致皮膚化學灼傷。」普利馬克百貨發言人則表示，「我們重視客戶安全和產品質量，該款膠水完全符合歐盟標準，成分也都列明在包裝上，很遺憾顧客發生這起意外，將會與她聯繫並調查事件。」