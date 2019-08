美國「2槍擊案31死」才過6天　白人少年「全副武裝＋百發子彈」逛超市

▲美國超市及酒吧日前分別發生重大槍擊案。(圖/達志影像/美聯社)

記者林瑩真/綜合外電報導

美國日前在短短24小時內連續發生兩2起重大槍擊案,一共造成31人死亡。不料,美國密蘇里州(Missouri)又有一名年輕白人男子「全副武裝」逛超市,引起顧客恐慌。警方隨後逮捕男子,他將面臨二級恐怖威脅的罪名。

綜合外媒報導,春田巿(Springfield)一間沃爾瑪超市8日發生恐慌事件,20歲的安得烈切科(Dmitriy N. Andreychenko)在下午4時左右進入超市,但他身著類似軍裝,手拿步槍、手槍和100發子彈,幾乎是全副武裝的逛超市。

MUGSHOT OF MANIAC: Police in Springfield Missouri ID'd the man who entered a Walmart carrying a rifle, wearing body armor, 100 rounds of ammo - as 20-year-old Dmitriy Nickolayvich Andreychenko. He terrorized the store before a firefighter held him at gunpoint until police arrived pic.twitter.com/oPbnE2J3JJ

由於安得烈切科的裝備太過危險,他甚至拿著手機進行拍攝,讓超市經理第一反應按下警鈴,疏散所有顧客並報警。安得烈切科一度想從緊急通道離開,但被一名帶著佩槍休假的消防員制伏,最後被趕到現場的警方逮捕。所幸,安得烈切科並未開槍,也沒有任何人受傷。

一名員警盧卡斯(Mike Lucas)表示,目前還在調查安得烈切科的動機,但顯然他並不是要為超市內的任何人帶來安慰或和平,「說實話,他還能活著是很幸運的」。接下來安得烈切科恐怕要面臨二級恐怖威脅的罪名。