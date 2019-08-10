他跌倒大街上「下體痛到噴淚」　照X光傻眼「子孫根白骨化」當場落寞回家！

▲男子跌倒後驚覺自己陰莖出現白骨化。（圖／翻攝自Urology case reports）

記者陳亭伃／綜合報導

人在跌倒之後，往往都不能小看伴隨的後遺症，盡可能要做好檢查。近日貝魯特美國大學（American University of Beirut）一名醫師就發表自己遇到一齣罕見的臨床案例。一名病患因為在街上跌倒，下體因此開始隱隱作痛，沒想到醫院檢查時，竟意外發現自己跌倒的地方沒事，但生殖器官卻開始出現「白骨化」的現象。

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根據英國《每日郵報》報導，這名63歲的紐約男子日前在街上跌倒後，下體感覺有點不對勁，但又因為不是跌倒摔傷的地方，於是掛急診檢查。哈斯巴尼（Georges El Hasbani）醫師替他檢查後，發現男子跌倒的傷勢沒有大礙，但是陰莖卻出現了「骨化」的現象，也就是說其生殖器官正在從肉狀變成一根白骨。

哈斯巴尼醫師表示，男子可能罹患了陰莖骨化（Penile ossification）的狀況，雖說原因不明確，但也就因為這樣所以在跌倒後感覺生殖器官異常疼痛。男子當下並沒有接受醫師建議住院觀察治療，而是默默離開，也沒有再回診。

哈斯巴尼醫師表示，這樣的病例極度罕見，一般來說都會和男性博器有關，可能陰莖出現硬塊、疼痛等無法勃起的狀態一起出現。而陰莖之所以會出現骨化／鈣化，主要原因是因為癌症、甲狀腺、或是腎臟出現病變才會導致生殖器官出現白骨化。