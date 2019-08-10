機翼發現「異常裂縫」　美空軍123架C-130運輸機集體停飛等檢修

▲ 美國空軍發現一架C-130運輸機的「虹式接頭」有異常裂縫。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國空軍日前在例行檢修中，發現一架C-130「大力神」（Hercules）運輸機的右側機翼與機身連接的部分出現「異常裂縫」（atypical crack），很可能因此造成機翼從機身上脫落。因此，美國空軍機動司令部（AMC）7日晚間聲明，基於安全考量，現有123架C-130H與C-130J運輸機將暫停運作，等待後續進一步檢查。

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根據《華盛頓觀察報》報導，在美國空軍機動司令部指揮官瑪麗安（Maryanne Miller）的命令下，目前450架C-130系列運輸機中，共有123架運輸機被要求停飛，等待進行詳細檢查。儘管有多達四分之一的運輸機停止動作，不過並不會因此就對海外作戰支援任務構成影響。

美國空軍機動司令部發言人希蒙斯少校（Jonathan Simmons）透露，因為在稍早的例行檢修作業中，軍方發現有架C-130H運輸機右側機翼與機身連接處，被稱為「虹式接頭」（Rainbow Fitting）的部件有異常裂縫，即便推測這可能屬於零件瑕疵的個案，但考量到這部分的疏失可能導致嚴重後果，才會決定讓123架C-130運輸機一併進行檢修。

整個檢修階段將會持續1至2個月，每1架飛機的檢查時間為8小時，只要過程中發現類似的裂痕，檢修單位就會馬上更換虹式接頭，另外，檢修後確定沒有裂縫的飛機，就會馬上投入部署。

據了解，C-130運輸機是由美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）所研發、生產的中型戰術運輸機，從1956年開始服役，也是美國最成功、最長壽及產量最多的現役運輸機。目前一共有40多個型號在超過60個國家服役。