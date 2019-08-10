丹麥哥本哈根警局爆炸　目擊者感覺晃動…稅務局4天前才遭攻擊

▲建築物受到損害。（圖／翻攝自推特／Christian Olsen）



記者丁維瑀／綜合報導

丹麥首都哥本哈根（copenhagen）當地時間10日凌晨2時左右，一處警局外面發生爆炸事件，是否有傷亡人數還有待當局釐清。回到6日，稅務局辦公室才發生爆炸，當時造成1人受傷。

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據了解，受到波及的警局位於諾雷布羅（Norrebro），此地靠近市中心。當局表示，此次爆炸目前沒有造成人員受傷。一名夜店警衛當時在警局附近，他形容爆炸聲響非常大，感覺到震動，「人們很害怕。」警方正在調查事件。

警方表示，丹麥稅務機關（Danish Tax Agency）6日才發生爆炸事件，是蓄意攻擊的行為，不是意外，但沒有團體宣稱犯案。

警方告訴《路透社》，兩起爆炸案是否有關聯，目前還無法下定論，目前正在尋找一名從現場逃走的男子。事實上，丹麥通常擁有良好治安，因此發生暴力事件的情況並不常見。

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