法院文件曝：英王子安德魯在美大亨豪宅「手摸17歲少女酥胸」

▲安德魯王子是目前排行第八位的英國王位繼承人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

一份近日剛獲准開封的法律文件指出，英國安德魯王子（Prince Andrew）曾在美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的紐約豪宅中，撫摸一名少女的胸部。

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據《衛報》報導，該份文件源於2015年時，年輕女子裘福利（Virginia Giuffre）稱，2001年她17歲時，曾遭艾普斯坦性侵，並遭強迫與安德魯王子發生性接觸，因被涉嫌為艾普斯坦安排未成年少女性招待的季絲蘭（Ghislaine Maxwell）斥為「騙子」，於是怒控季絲蘭誹謗。該案於2017年和解，文件封存直到近期上訴，法院才同意公開。

白金漢宮對此則一再明確否認安德路王子曾和裘福利有過性接觸，並在2015年時發表聲明中稱，「暗示王子對未成年人有任何不當行為的說法都不是事實」。

裘福利的律師在2017年1月提交的文件中，引用了另名女子舍貝里（Joanna Sjoberg）的說詞。舍貝里也指控季絲蘭將她介紹給艾普斯坦，並提及安德魯德的行為，「我只記得有人提議要拍照，叫我們去沙發上坐好，所以安德魯和裘福利坐在沙發上，有人把一隻娃娃放到裘福利腿上，而我則坐在安德魯腿上，後來他們又把娃娃的手放到裘福利胸部上，而我胸部上則放著安德魯的手。」

裘福利的律師表示，舍貝里的說詞證實了裘福利被季絲蘭引薦給艾普斯坦，並發生未成年性關係的說法。

文件中還包含一張照片，安德魯摟著裘福利裸露的腰部，在季絲蘭倫敦住處合影，當時裘福利還未成年。季絲蘭和艾普斯坦兩人都否認涉及性販運，不過雙方律師均未對此文件發表任何回應。