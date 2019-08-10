空姐爽喝2杯伏特加「機上斷片25分鐘」　乘客驚慌：以為中風

▲馬奇醉到抬不起頭。（圖／翻攝自推特／Moises Lopez）



記者丁維瑀／綜合報導

美國威斯康辛航空（Air Wisconsin）49歲空服員馬奇（Julianne March）2日被逮捕，隨後丟了工作，當時她在機上表現怪異，不僅沒有接聽電話，還在座位昏睡，好心的乘客只好幫她繫上安全帶，經過調查，她才告訴警方自己喝下兩杯伏特加。馬奇預計29日出庭。

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CNN報導，根據法庭文件指出，在從美國伊利諾州芝加哥（Chicago）飛往印地安納州南灣（South Bend）的航班上，馬奇工作期間明顯喝茫；這架聯合航空（United Flight）4849班機著陸後，馬奇緊接著被逮捕，她被控在公共場合酒醉，危害乘客生命安全。

據了解，這個航班為聯合航空旗下的聯航快運（United Express）。馬奇已被威斯康辛航空解僱；該企業透過聲明表示，「涉入事件的空服員不再受僱於威斯康辛航空。我們將繼續與當局合作，必要時刻提供協助。」

CNN試圖聯繫馬奇，沒有得到回覆。當時搭乘飛機的乘客謝爾布（Aaron Scherb）表示，他看見馬奇沒有與別人進行眼神交流，舉止奇怪，雖然她宣布安全措施，幾秒鐘後卻突然暫停說話，沒有完成工作。

飛機起飛時，馬奇坐在位置，整個飛行過程她陷入昏睡狀態，25分鐘都沒起床。一名女乘客還發現馬奇沒繫上安全帶，只好上前幫忙。飛機最後降落在南灣國際機場，一些乘客告訴機場人員，他們感到恐懼，同時猜測空姐可能喝醉，不然就是身體出狀況或中風。

馬奇被帶往監獄的過程時，她告訴警方，自己工作前喝了兩杯伏特加。根據檢測，她血液中的酒精濃度超過空服員限定的正常值。這名空姐可能面臨最高180天的徒刑。

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