議員提案「未成年懷孕全抓去關1年」！　當地人傻眼：太可笑

▲當地人普遍無法接受議員的提案。（示意圖／免費圖庫pxhere）



實習記者黃可昀／綜合報導

非洲南部的史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭王國）議員瑪斯古（Michael Masuku）8日表示，為了減少青少年性行為的事件，以後「未成年懷孕者至少監禁1年」，而且男女方皆要受罰，如此一來才能達到遏止作用。這項提案立刻就引發外界反彈，有網友批評他「太可笑」，這種作法只會讓違法墮胎更加氾濫。

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據herald live報導，史瓦帝尼王國感染愛滋病的青少年比例非常高，2017年就達到4.4萬名，且有3500人死於此疾病，政府2005年就意識到這個問題，經過不斷宣導與防治後，2010年起的愛滋病致死率已下降28%，但仍有很大的進步空間。

議員瑪斯古指出，「逮捕未成年懷孕者能達到威嚇效果，阻止青少年繼續發生性關係」，加上監禁期間持續灌輸他們「維護貞潔與良好道德」的觀念，或許能減少未成年少女懷孕的情形。許多當地人對於瑪斯古的提案提出質疑，甚至攻擊他的教育水平，「逮捕？我們某些國會議員真是個玩笑。」

▲史瓦帝尼現任國王恩史瓦帝三世(H.M. King Mswati III)。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，史瓦帝尼國王擁有14位妻子，他每年都會舉辦蘆薈舞活動（Reed Dance）來挑選新老婆，活動規定參加的女孩必須是處女，數千名女孩會一絲不掛地在眾人面前舞蹈，就是為了奪得國王芳心，因此她們從小就會被教育「維持童貞」的重要性。

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