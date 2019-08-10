英國人今夏將花1千億買5000萬件新衣！　只穿一次就丟

▲快時尚的消費模式讓環境與經濟大受衝擊。圖為瑞典快時尚服飾品牌H&M（Hennes & Mauritz AB）。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國兒童慈善基金會Barnardo委託Censuswide民調發現，英國民眾今夏將花費27億英鎊（約新台幣1052億元），購買超過5000萬件只會穿一次的新衣服，其中最大宗為假日休閒服飾，預計英國消費者將花超過7億英鎊購買，而為了婚禮購買新衣也是原因之一，平均每人會花79.76英鎊購入，而且將近1000萬人只會穿這麼一次。

請繼續往下閱讀...

據《衛報》報導，Barnardo警告快時尚對環境與經濟造成重大影響，不但浪費寶貴資源，也助長氣候危機，希望消費者能優先考慮購買二手衣，而非全新衣物。Barnardo執行長卡恩（Javed Khan）表示，購買二手衣對環境與錢包都更加友好。

全球化供應鏈讓廉價服飾快速增加，平價衣物不僅易購，款式也時常變換，吸引消費者持續選購，網路低價零售業者Missguided便因為近日推出1英鎊的比基尼泳裝而遭受抨擊。

調查中，有4分之1的受訪者表示，如果重複穿同一件衣服出席不同婚禮會很尷尬，16-24歲的年輕人中有37%有這種想法，而在55歲人群中則僅有12%。不過有51%受訪者表示，特地為了節日或假日購買新衣會感到開心興奮。

而在針對快時尚的一年調查後，英國國會下院環境審計委員會呼籲政府，對每件新衣徵收英鎊一分的稅，以支持回收計畫，並禁止焚燒舊衣，但遭到拒絕。