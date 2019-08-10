卡債族驚喜！大通銀行退出加拿大信用卡市場　用戶欠款全勾銷

▲ 大通銀行退出加拿大信用卡市場。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國大通銀行（Chase Bank）正式退出加拿大信用卡市場，結束2種信用卡在加拿大的所有營運業務，不過同時也送給了當地所有用戶一份令人開心的離別大禮，那就是用戶在卡片所累積的所有欠款和債務，都全部一筆勾銷，不用還了！

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根據加拿大廣播公司（CBC）報導，大通銀行在加拿大經營「亞馬遜卡」（Amazon.ca Rewards Visa）和「萬豪卡」（Marriott Rewards Premier Visa）已經長達13年，2年前突然決定不再受理新卡申請，並在2018年3月宣布停止將相關業務，退出加拿大市場，隨後便關閉了所有用戶的帳戶，但仍然持續收取用戶未付清的款項。

不過，這些用戶在本周突然收到一封來自大通銀行的信，告知他們所積欠的卡債今後都不用再還了。大通銀行發言人瑪麗婭（Maria Martinez）8日也出面證實，公司的確已經勾銷了所有用戶的卡債，正式結束了在加拿大信用卡市場的所有業務，但到底有多少的卡債被勾銷，她並沒有透露。

▲ 「亞馬遜卡」和「萬豪卡」的加拿大用戶都不必再償還卡債。（圖／翻攝「加拿大個人理財」官網）

這樣突如其來的消息，讓用戶們驚喜萬分。住在安大略省（Ontario）科希爾（Coe Hill）的55歲卡車司機道格拉斯（Douglas Turner）就提到，他本來必須每個月償還300加幣（約台幣7100元）的卡債，在本周收到通知信的當下，還以為自己忘記繳款，沒想到竟然是告知他不必再償還債務，還連同最近支付的300加幣都退還給他，這樣加上利息算下來，他被勾消的債務總額可能超過7500加幣（約新台幣17萬7300元）。

道格拉斯說到，「這實在是太瘋狂了，一般來說，這樣的好事從來不可能會發生在信用卡上，提到信用卡，都只會聯想到各種可怕的案例。所以當我昨天收到信後，簡直不敢相信會有這種事，整個晚上都快樂到不行，止不住笑容。」

同樣住在安大略省的44歲文字工作者保羅（Paul Adamson）表示，他本來準備要支付帳單時，發現自己的帳戶已經關了，當下緊張的打電話給銀行，擔心自己錯過了付款時間，結果銀行人員告訴他，「你沒有任何負債。」讓他一頭霧水，隔天收到銀行通知信，才知道積欠的1645加幣（約新台幣3萬8900元）都不用清還了，「直到現在，我還是對此感到無比驚訝。」

住在蒙特利爾（Montreal）24歲大學生克莉絲汀（Christine Langlois）也說，自己不用付1300加幣（約新台幣3萬1000元）的債務，感到很幸運，「這有點像是因為我不負責任，而獲得獎勵。」