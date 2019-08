美駐港官員會見黃之鋒…小孩姓名遭起底　美國務院：停止危險報導

▲黃之鋒會見美駐港官員。(圖/翻攝自黃之鋒臉書)



記者丁維瑀/綜合報導

美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪(Julie Eadeh)6日與香港民主運動人士黃之鋒等人會面,隨後親中港媒報導此事,文中列舉伊迪與老公的家庭背景。對此,美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)先前指責中國是「流氓政權」,10日又推文表示,這些報導已從不負責任轉變成危險,必須停止。

請繼續往下閱讀...

Official Chinese media reports on our diplomat in Hong Kong have gone from irresponsible to dangerous. This must stop. Chinese authorities know full well, our accredited consular personnel are just doing their jobs, just like diplomats from every other country.

親中港媒8日揭露伊迪的私生活,包括小孩姓名。歐塔加斯接著在華府記者會表示,「我不認為洩漏美國外交官的私人訊息、照片、小孩姓名,是一種正式的抗議,這是流氓政權(thuggish regime)會做的事。」

歐塔加斯10日又透過推特強調,中國官方媒體報導美駐港外交官的內容,從不負責任變成危險,「中國當局非常清楚,我們的領事人員只是在做自己的工作,就像其他國家的外交官一樣。」

歐塔加斯補充,駐美國的國外外交官,包含中國的,可以自由接觸美國政治、公民社會、學術界與商界等領域,「中國有長期違背承諾的紀錄,根據維也納外交關係公約(Vienna Conventions),中國有義務對我們的外交官、領事官員給予應有的尊重,並採取適當措施防止他們的人身、自由與尊嚴受到攻擊。」

►►美駐港澳官員見港獨成員 陸駐港公署要求美方說明



►►會見美駐港官員!黃之鋒稱「只是交流」:促請美方停止出口催淚彈給港警