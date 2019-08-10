驚悚影片曝光！黑幫兇嫌持雙刀「10秒來回狂刺」　女員工身中12刀

▲▼兇嫌手持雙刀來回刺殺。（圖／翻攝自YouTube／Los Angeles Times）



記者張方瑀／綜合報導

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美國加州日前發生隨機強盜殺人案，共造成4人死亡、2人受傷，現年33歲的凶嫌卡斯塔内達（Zachary Castaneda）被當場逮捕。當地警方釋出其中一段監視器畫面，可以看到兇嫌拿著預藏的2把尖刀，瘋狂的刺向坐在桌前的女員工，手段兇殘且毫無遲疑。目前卡斯塔内達被控51項刑事罪，若是所有罪名成立，他將面臨終生監禁且不得假釋。

▼畫面驚悚，請斟酌觀看。

當地警方8日晚間公布其中一段監視器畫面，當時卡斯塔内達穿著連帽外套，走入一間保險公司，和女員工講了幾句話後，便拿出藏在衣內的兩把刀，走向坐在桌後的女員工，10秒內來回狂刺至少12刀，女員工掙扎逃到辦公室後方，卡斯塔内達搶走櫃檯的錢後逃跑，前後時間不到50秒。目前該名女子還在醫院觀察，有望脫離險境。

▲兇嫌10秒內刺了12刀。（圖／翻攝自YouTube／Los Angeles Times）



卡斯塔内達7日在加州橘縣（Orange County）先搶了一間麵包店，接著跑回家刺殺了兩名鄰居，隨後跑去搶了兩間店，再衝進保險公司狂刺女員工，然後他跑向加油站與停車場，隨機刺殺路人，其中一人的鼻子幾乎掉了下來，最後他在便利商店內殺了一名保全，並搶走佩槍，這時警察也趕到現場，當場將他逮捕。

據調查，卡斯塔内達是個前科累累的黑幫成員，先前曾犯下販毒、竊盜、持有突擊步槍等罪。這次受害者包含2名白人、4名拉丁裔人士，但判定為隨機殺人事件，與種族仇恨無關。

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▼兇嫌面臨終身監禁。（圖／達志影像／美聯社）

