北韓平安北道外海規模2.2地震　南韓氣象員：「自然原因」造成的！

▲ 北韓9日晚間發生2.2級地震 。（圖／翻攝自大韓民國氣象廳）

實習記者羅明輝／綜合報導

北韓9日晚間7點30分左右發生2.2級地震，震央位置在北緯39.32度、東經124.65度，平安北道外海距離鐵山郡南方50公里處，震源深度0公里。對此，一位不具名的南韓氣象官員透露，這場地震是由「自然原因」所造成的。

請繼續往下閱讀...

根據韓聯社報導，這名官員強調，這是一場自然地震，因此可能並未造成任何人員傷亡，也沒有構成其他損害。儘管如此，外界仍有聲音認為，「這場地震或許是北韓正在測試『某些東西』所導致。」

與此同時，南韓聯合參謀本部今（10日）向韓聯社表示，軍方分別在今天凌晨5點34分及5點50分，探測到北韓在咸興地區朝東海方向發射了「2枚疑似短程彈道導彈的飛行物」，飛行高度約為48公里，飛行距離400多公里，最高飛行速度超過6.1馬赫，至於其他細節仍需等待進一步釐清。

▲北韓6日試射新型戰術誘導飛彈。（圖／朝中社）

北韓在近3周內，已經5次發射飛行物。對此，南韓軍方分析，北韓最近之所以頻頻展開軍事行動，就是為了對美國與南韓正在進行的聯合軍演發出警告，「我們會繼續追蹤、關注北韓動向，並保持高度的戒備。」