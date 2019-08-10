川普：9月美中貿易談判可能取消　目前不與華為做生意

▲川普9日表示，原訂9月舉行的新一輪美中貿易談判，可能取消。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）9日表示，他可能會取消原定9月舉行的美中貿易談判，「我們來看看，9月是否會有會談。」此外，他還談到中國科技巨擘華為（Huawei），「我們不會與華為做生意，我真的做出決定，不與華為進行業務要簡單多了。」

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《法新社》與CNBC報導，僅管美中5月達成休戰共識，川普宣布要對中國商品徵收新一輪的懲罰性關稅後，彼此關係又開始惡化，北京回應要停止購買美農產品。川普9日在白宮說，「我們還沒準備好達成協議，不過我們拭目以待。我們有全部的牌，做得很好。」

美中貿易談判5月破裂後，雙方代表7月在上海會晤，預計9月展開另一輪談判。然而，川普卻語帶保留，「（談判）是否會被取消，我們再看看。」他還提到，美國不會與華為展開業務；僅管他先前一度承諾，美企業可以申請豁免，供貨給華為。

川普最新言論導致美國股市大跌，削弱近期的復甦趨勢；外界一直擔心，貿易戰會造成全球經濟放緩。美國財政部5日才將中國列為「匯率操縱國」；不過，國際貨幣基金（IMF）9日發布的報告則指出，幾乎沒有看見中國人民銀行實施外匯干預的證據。

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