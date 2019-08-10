真實版UFO誕生！　科學家花20年打造「超音速革命產物」

實習記者黃可昀／綜合報導

羅馬尼亞團隊經過20年的研究後，最近發明出一款外觀像是飛碟的飛行器，名為「全向飛行物體」（ADIFO），機身弧形圓盤狀的設計有助於飛行。研究領導人薩比（Razan Sabie）表示，這是一款無人駕駛的飛碟式飛行器，「創造出革命性的全新飛行模式，可說是為超音速飛行而生。」

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▲科學家表示，外型靈感是來自於海豚，並不是飛碟。（圖／翻攝自YouTube／Василий Сычев）



據《每日郵報》報導，ADIFO最初是由空氣動力學家塔波蘇（Iosif Taposu）提出的概念，後來在工程師薩比的協助下，2019年春天順利完成4英尺（約1.2公尺）的ADIFO原型機。薩比指出，「這架飛行器是空氣動力學20年來的研究結晶」，經過數百次的實驗與測試終於誕生，雖然外型看起來很像是飛碟，但其實靈感並不是來自外星人，「盤狀的設計實際上是模仿海豚翼型，可以更順暢、無阻礙的前進。」

薩比還表示，ADIFO的獨特外型設計為「超音速飛行」帶來希望，可以減少磁盤表面的衝擊波，防止跨音速飛行期間出現音爆。雖然ADIFO早期的原型看起來相當專業，但美國20世紀50年代末到60年代也嘗試過發展飛碟狀飛行物體，最後都沒有按照計畫進行，因此，ADIFO是否能開發成功仍有待觀察。