1歲小男嬰長牙不舒服狂哭　男保姆一氣「手指戳進眼窩」狂毆小臉！

▲諾布爾用手戳嬰孩眼睛遭到虐童起訴。（圖／翻攝自Cavendish）

記者陳亭伃／綜合報導

英國曼徹斯特一名男子平時擔任保姆工作，卻沒想到私下趁著孩子家長不注意時，竟因為失去耐心而頻頻對嬰孩施暴。直到近日他照顧的一名1歲大嬰兒因為準備長牙齒哭鬧不停，男子氣到以手指狂戳嬰兒眼睛，甚至毆打臉部，導致嬰兒臉上全都是傷痕，小嬰兒的媽媽趕到醫院後，看到兒子變得不成人樣，當場崩潰大哭。

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根據英國《太陽報》報導，38歲的男子諾布爾（Christopher Noble）平時就是一名保姆，在曼徹斯特一戶人家照顧1歲大的小男嬰，日前小男嬰準備開始要長牙齒，開始不斷哭鬧，沒想到諾布爾竟失去耐心，不斷的狂毆嬰兒，甚至用手指硬戳嬰兒的眼睛，造成孩子臉部嚴重受傷。

嬰兒的母親在工作時接到醫院的通知電話，趕到醫院時看到小嬰孩右眼與額頭上都有被手指硬掐的傷痕、瘀青，心痛到在醫院大哭，並表示自己有和諾布爾說過「孩子正在長牙齒，可能需要多一點耐心，沒想到竟然發生這樣的事情。」

諾布爾遭到逮捕後，在筆錄中提到自己在毆打小孩的當下，根本不知道自己在幹嘛？也無法克制自己的行為，「但我真的沒有想要傷害小孩的念頭，更不是一個暴力的人」諾布爾提到。

此外，諾布爾向警方表示，自己是一個有精神疾病的人，甚至因為這樣的病常無法好好睡覺。辯護律師則表示，諾布爾展現出很真誠的悔意，盡可能的希望得到家長的原諒。醫院方面則表示，小男嬰臉上的傷口，也可能是因為手指重壓在臉上，但很明顯的是因為諾布爾因為脾氣失控，對於一個脆弱的幼兒造成嚴重的傷害，是必須要被定罪的。