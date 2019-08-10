川普宣布「反恐中心主任升代理情報首長」　馬奎爾文武全能…總統超肯定

▲美國新任代理國家情報首長馬奎爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普自2016年上任後，就與美國情報局水火不容，其中最主要的原因在於，情報局始終相信俄羅斯「絕對」有干涉美國總統大選。然而8日川普在推特上宣布指派現任國家反恐中心主任馬奎爾（Joseph Maguire）擔任代理國家情報首長，卻也引來民主黨眾議院的不滿。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，本月15日將要退休的現任國家情報首長寇茲手下有17個美國情報單位。川普在推特中提到，將要新上任的馬奎爾能文能武，過去曾擔任美國海軍特殊戰爭部指揮官、哈福大學國家安全研究員，「我相信馬奎爾要做好這個職務，是可以勝任的！」

對於即將要退休的寇茲，川普也給予高度肯定，認為其帶領能力不可否定，早先川普原本提名共和黨籍德州聯邦眾議員雷克里夫出任國家情報首長，但後因外界砲轟不斷，認為雷克里夫經驗不足，最後由馬奎爾勝出。

民主黨眾議院情報委員會表示，川普根本是讓情報界有毀滅性的損失，因為一口氣搞掉兩名大將，後果根本不堪設想。事實上，川普本來就與情報單位不合，如今安插自己的人進到情報局，對於自身與情報局的衝突也能緩解。

▲川普推特上宣布。