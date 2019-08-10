凱特王妃11年「包緊緊不外露」　活動一出場2條火辣美腿…震驚媒體鏡頭

▲凱特王妃11年來首次穿短褲亮相。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

嫁入豪門飯碗難捧，嫁入皇室更是規矩多。英國凱特王妃與威廉王子結婚後，除了在公開場合看到夫妻倆的溫馨有愛護外，凱特王妃的穿著也是媒體追逐的焦點。但如果有細心觀察，可以發現凱特王妃為求端莊幾乎不穿短褲，然而日前才參加慈善划船比賽，意外的穿著深藍色短褲，讓眾人眼睛一亮。

請繼續往下閱讀...

根據英國《太陽報》報導，不少媒體對於嫁入英國皇室的女子都感到相當有興趣，不論是行為或是穿著。凱特王妃在嫁給威廉王子後，幾乎不穿短褲，不禁也讓外界好奇「凱特王妃是不是美腿女」。回溯到上一次凱特被拍到穿短褲已經是2008年，在倫敦的一場活動上，當時的她短褲下是一雙均勻的美腿。

直到8日，凱特王妃出席一場慈善划船比賽，一出場就讓眾人驚呼，因為她穿著一件深藍色的短褲，11年凱特的美腿仍保持的相當勻稱，完全不像是一位生了3個孩子的母親。

不少網友看到凱特的美腿照，直呼「肌肉跟腿型超完美，平常一定有在保養訓練」、「真的太厲害了皮膚也超好！」據悉凱特平時本來就很愛健身、瑜珈，因此即便生了3胎，體態仍保持的相當好。

▲凱特王妃美腿勻稱。