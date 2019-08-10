利奇馬肆虐石垣島影片曝光！　狂風呼嘯「豪雨猛下」超震撼

▲利奇馬來襲為台灣、日本宮古島與石垣島也受到強風豪雨影響。（圖為信義區畫面／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

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強颱利奇馬襲台前風雨能量強，迅速達到東部及北部各縣市停班課標準，但9日凌晨觸到台灣後，中心突然急轉向北，因此風雨比預期小許多。不過被利奇馬直穿的石垣島與宮古島就沒那麼幸運，國外頻道貼出當地風雨肆虐的影片，嚇到不少人「這種天氣根本不該開車的」。

YouTube頻道「Earth Uncut TV」8日上傳利奇馬颱風侵襲石垣島的影片，強風呼嘯吹得大樹亂顫，豪雨更是持續不斷。從傍晚開始直到深夜，戶外空無一人只剩大自然肆虐的景象顯得格外陰森恐怖。

日本放送協會（NHK）日前報導，先島群島進入利奇馬暴風圈後，除了宮古島部分路樹倒塌，更有店家招牌被吹飛，讓避難所的民眾直呼好可怕。颱風為當地帶來的災情，包括那霸市和宜野灣市8日各有一名8旬婦女被強風吹倒，腳部受傷，可能有骨折風險；另外，宮古島市一名80多歲男性及石垣市一名40多歲男子也因跌倒造成頭部受傷。

利奇馬颱風穿越島鏈「刷過台灣」之後，強度已減弱為中颱，正往西北前進。而緊隨利奇馬在後的中颱柯羅莎強度也在持續減弱中，路徑往日本方向前進。