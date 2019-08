緬甸暴雨土石流「衝進民宅」至少13死　3萬人逃離家園

▲緬甸暴雨土石流過後,現場一片狼藉。(圖/翻攝自緬甸消防局)

記者張靖榕/綜合外電報導

緬甸官員9日晚間表示,境內因雨季大雨釀成土石流,目前至少13人死亡,數十人受傷,失蹤人數可能破100人,災難也迫使數十萬人逃離家園。

綜合外電報導,地區行政首長苗明東(Myo Min Tun,音譯)指出,(Mon State)東部順派孔村(Thae Pyar Kone,音譯),9日早上因大雨不斷引發土石流,淹沒了16戶民宅和1座寺院。他根據官方統計,目前已尋獲13具遺體,另外27名傷者被送往孟邦首府毛淡棉(Mawlamyine)當地醫院救治。

土耳其媒體《阿納多盧代理》(Anadolu Agency)引述國營《緬甸廣播電視台》(MRTV)指出,災難至少已經造成20人死亡,東南部另外100人失蹤。

▲洪水影響至少3萬人。(圖/翻攝自緬甸消防局)

緬甸正逢雨季,猛烈暴雨造成各地河川潰堤,沿海地區也被警告潮水高漲。緬甸西棠河(Sittaung River)潰堤後,東緬勃固省(Bago Region)的稅仁鎮(Shwegyin)淹成一座大湖,只能見到一些建築物的屋頂,當地居民已攜帶家當乘救生船逃離。

官方指出,至少3萬民眾逃離家園,這些居民主要來自勃固省、孟邦和克倫邦(Karen State),寺院也讓許多人進去避難。聯合國(UN)人道事務協調廳(OCHA)估計,近幾週緬甸已有約8萬9000人因洪水撤離,部分居民已能重返家園。

This photo shot by @AFP photographer Sai Aung Main gives an aerial view of the landslide in Mon state, #Myanmar on August 9. At least 13 people were killed and dozens injured as floods forced tens of thousands across the country to flee their homes. pic.twitter.com/yE5kHYQrBM