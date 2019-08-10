緬甸暴雨土石流「衝進民宅」至少13死　3萬人逃離家園

▲緬甸暴雨土石流過後，現場一片狼藉。（圖／翻攝自緬甸消防局）

記者張靖榕／綜合外電報導

緬甸官員9日晚間表示，境內因雨季大雨釀成土石流，目前至少13人死亡，數十人受傷，失蹤人數可能破100人，災難也迫使數十萬人逃離家園。

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綜合外電報導，地區行政首長苗明東（Myo Min Tun，音譯）指出，（Mon State）東部順派孔村（Thae Pyar Kone，音譯），9日早上因大雨不斷引發土石流，淹沒了16戶民宅和1座寺院。他根據官方統計，目前已尋獲13具遺體，另外27名傷者被送往孟邦首府毛淡棉（Mawlamyine）當地醫院救治。

土耳其媒體《阿納多盧代理》（Anadolu Agency）引述國營《緬甸廣播電視台》（MRTV）指出，災難至少已經造成20人死亡，東南部另外100人失蹤。

▲洪水影響至少3萬人。（圖／翻攝自緬甸消防局）

緬甸正逢雨季，猛烈暴雨造成各地河川潰堤，沿海地區也被警告潮水高漲。緬甸西棠河（Sittaung River）潰堤後，東緬勃固省（Bago Region）的稅仁鎮（Shwegyin）淹成一座大湖，只能見到一些建築物的屋頂，當地居民已攜帶家當乘救生船逃離。

官方指出，至少3萬民眾逃離家園，這些居民主要來自勃固省、孟邦和克倫邦（Karen State），寺院也讓許多人進去避難。聯合國（UN）人道事務協調廳（OCHA）估計，近幾週緬甸已有約8萬9000人因洪水撤離，部分居民已能重返家園。

This photo shot by @AFP photographer Sai Aung Main gives an aerial view of the landslide in Mon state, #Myanmar on August 9. At least 13 people were killed and dozens injured as floods forced tens of thousands across the country to flee their homes. pic.twitter.com/yE5kHYQrBM