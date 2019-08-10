川普「9月美中貿易談判可能取消」　環時：中方內部動員「準備與美鬥爭」

▲川普9日指出，9月的美中貿易談判可能會被取消。（合成圖／路透、CFP）



記者柯振中／綜合報導

美中貿易戰不斷持續，美國總統川普（Donald Trump）9日表示，原訂9月舉行的美中貿易談判「可能會取消」。此外，環時總編胡錫進日前在推特（Twitter）指出，中方正在進行內部動員，所有官媒都已經動起來，準備與美國進行鬥爭。

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根據美媒《彭博社》報導，川普9日說明，原訂9月在華盛頓舉行的新一輪美中貿易談判「可能會取消」。川普說到，若9月正常舉行會議相當不錯，但若會議取消，也不算太糟，不過川普沒有特別解釋談判可能取消的原因。

另外，環時總編胡錫進7日在推特上提到，美方的欺凌讓短期內繼續進行貿易談判變得毫無意義，目前中方正在進行內部動員，準備與美國進行鬥爭，「所有官方媒體都有參與動員，中美兩國的關係陷入更糟糕的僵局。」

胡錫進說，美國發起貿易戰後，不斷讓中國內部的「親美思想」受到排擠，讓共產黨更容易團結、穩定社會。他強調，中國不是蘇聯，只要保持著政治穩定，經濟活力就會不斷被釋放。

此外，《彭博社》引述內部人士的消息指出，美國政府推遲了美國公司與華為公司重啟業務的許可決定，讓雙方的摩擦再度升級。