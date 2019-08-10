收到金正恩「非常美麗的信」　川普稱可能再舉行會晤

▲ 川普收到金正恩的信。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）自6月30日與北韓領導人金正恩談話後，雙方陷入停頓的談判，至今也未恢復。不過，川普9日表示他8日收到來自金正恩的一封「非常美麗的信」，並補充可能會再與金正恩舉行會晤。

請繼續往下閱讀...

綜合媒體報導，川普9日接受記者訪問時說了上述言論，但並未指出下一場「川金會」將在哪個地點或何時舉行。至於北韓近日不斷試射飛彈，川普2日在推特上表示「金正恩並沒有違反在新加坡簽署的協議，並形容自己是金正恩的『朋友（his friend）』」。

此外，一名熟知白宮對北韓政策的消息人士向韓聯社透露，美國與朝鮮很快將會再度展開談判，雖然時間地點尚未確定，但白宮希望創造條件，促使北韓開始實施無核化。美國考慮，暫停實施聯合國禁止北韓出口煤炭與紡織品的制裁措施，突破雙方談判僵局。煤炭與紡織品是北韓最重要的財政收入。

消息指出，假如北韓接受此方案，美國可能會提議暫停部分制裁，換取北韓拆除部分核設施，逐步進行，直到北韓完全放棄核子武器，而所有制裁也將解除。不過，如果北韓以任何方式使詐，所有制裁將會恢復。

消息人士說，「這方案相當重要，能讓美國與北韓建立互信，同時也促進無核化，並緩解了制裁。」他說，驗證與檢查寧邊核設施的部分可能比較棘手，雙方仍需要再詳談。

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）