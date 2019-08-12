特福果汁機「可煮魚湯」　自動清潔刀片不用洗

▲特福真空高速火氧機，強調可直接煮魚湯。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代科技日新月異，高端果汁機產品功能越來越多，但「能煮湯」這件事確實新奇，法國家電品牌特福在台上市一款能冷熱使用的「真空高速火氧機」，不但能打果汁與果泥，或者是堅果飲，甚至連熱濃湯都能直接煮，只要放魚肉進去，黃豆魚湯就能熱騰上桌。

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▲魚直接打成魚湯，有點威。

高端調理家電近年主打多功能，特福真空高速火氧機特色則是「冷熱皆宜」，裡面有直接加熱的設備，只要將食材依據比例放進去，可將食材由生食燉煮至熟食後，再直接攪打成濃湯，所有食材都變成細滑的口感一併吃下肚，號稱最快25分鐘就能煮好，且連雞骨頭都能打碎，在製作時也省去顧火的困擾。

▲一鍵按下開始調理，不用顧火。

為提供煮熱湯的功能，該產品也強調材質使用的是玻璃杯款，擁有高強度且耐熱的效果，且有自家研發的防溢安全鎖，與自動控火技術，避免滾燙的水溢出與溫度過高，提供12種調理模式，冷熱模式各有6種，分別以藍、紅色背光區分，加上中文操作介面，讓消費者能輕鬆上手。

▲冷飲模式下，會抽出內部空氣再打成果汁。

另外還擁有「自動清洗功能」，按下按鍵就能加強自動清潔刀片底部餘渣，避免食材果渣殘留於刀片縫隙中，也可不需顧慮清潔時的安全問題。

而在冷飲狀態下，還有提供真空鎖鮮功能，會先抽出杯子內的空氣，強調能延緩食材氧化，可以增加口感。一年四季都可用、還可煮出熱湯的果汁機功能多，自然也要價不菲，售價為24,800元，目前已在台灣上市。

▲產品將附贈50道專屬食譜，讓使用者參考。