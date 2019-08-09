夜半男子坐床尾…少女鼻青臉腫險遭性侵　度假村「監視器故障」願賠1萬

▲琳拉達PO出照片證明自己被毆打，險遭性侵。（圖／翻攝自Facebook／Lapaz Cho）

記者林瑩真／綜合外電報導

度假村恐怖體驗又一樁！泰國女子琳拉達（Rinrada Poommaran）日前入住呵叻府波艾縣（Bua Yai）一間度假村，誰料半夜醒來發現一名男子入侵房間，企圖性侵並暴打她一頓。事後她幸運逃出，想要提告，度假村卻以「監視器故障」只願賠償1萬泰銖（約新台幣10185元）。

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琳拉達在臉書PO文表示，她2日前往呵叻府波艾縣參加姐姐婚禮，在該度假村訂了11間客房並入住2晚，第2晚時，姐姐先行離開，囑咐她要把房門鎖好，沒想到當天凌晨就發生恐怖事件。

琳拉達凌晨1時許突然醒來，就看見一名皮膚黝黑的少年坐在她的床尾，企圖打暈她並性侵，還用枕頭蓋住臉避免她大聲呼救，所幸她極力掙扎，一度掐到對方脖子，被打得鼻青臉腫也沒有放棄抵抗，最後對方才放棄逃跑。

琳拉達隨後向對面房的男友及弟弟求救，一群人決定向度假村櫃檯反應，並要求監視器影片作證據，但管理員根本不肯配合，琳拉達只能先報警，並到醫院驗傷。

事後，自稱度假村負責人女婿的男子告知琳拉達「全部的監視器都故障了」，所以他們沒有任何證據，並委託律師表示願意賠償1萬泰銖，要琳拉達不要追究。但琳拉達並不願意接受，堅持要警方依法處理，給她一個交代。