小六生拒唱「美國國歌」被拘捕起訴　師：不滿意何不搬走

▲美國國旗。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

香港「反送中」風波尚未平息，有示威者分別在3日和5日將「五星旗」丟入海中，引發各界議論。然而，美國佛羅里達州一名11歲黑人男童在學校因不願配合效忠國旗宣誓（Pledge of Allegiance），並與老師發生爭執，最後被校方停課3天，還遭警方拘捕並起訴。

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綜合媒體報導，這名住在坦帕（Tampa）郊區的勞頓奇里斯中學（Lawton Chiles Middle Academy）小六男童，事發當天對著代課女教師阿爾瓦雷茲（Ana Alvarez）說，美國國旗是「種族歧視」的象徵，而國歌則冒犯到黑人。

不過，教師阿爾瓦雷茲回應表示，既然覺得美國很糟糕，為什麼不搬去其他地方生活呢？男童則說，「他們把我帶來的。」教師接著說，「這麼說的話，你還是能回去，畢竟我就是從古巴來的，若有一天我覺得在這裡不再受到歡迎了，我就會搬去其他地方居住。」最後她不想和男童糾纏下去，便打電話向學校辦公室求助。

▲旺角再遊行期間，有示威者將五星旗丟入海中。（圖／達志影像／美聯社）

此外，佛州波爾克郡公立學區（Polk County Public Sc​​hools）發言人甘迺迪（Kyle Kennedy）發表聲明指出，學校教職人員與警察均多次勸說這名六年級學生，但他卻多次拒絕配合，後來警方以破壞秩序為由，將他逮捕。

根據佛羅里達州州法以及波爾克郡公立學區規定，學生有權不參加效忠國旗宣誓。甘迺迪進一步強調，這名學生並非以不願參加效忠國旗宣誓而被捕，而是造成秩序混亂而被補。

但是，男童的母親達奇拉‧塔爾波特（Dhakira Talbot）指出，兒子並沒有揚言要打代課老師，「老師搞錯了，完全狀況外。老師如果覺得我兒子不願起立是有問題的，應該以不同方式處理問題才對」，希望罪名能夠撤銷。

據悉，經歷了系列批評之後，效忠國旗宣誓一直是美國社會緊張的根源之一，但仍有民眾以言論自由和言論保護為由拒絕行禮。