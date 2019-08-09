來台迎娶大眼面紗妹！印尼男遠距戀愛2年…一見面嚇到悔婚

▲ 尤瑟夫事後抱怨，他2年來被騙至少1億印尼盾（約新台幣22萬元），現在女方也消失聯繫不上。（示意圖／視覺中國，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼30歲男子尤瑟夫（Yusuf）遠赴南韓打工，並與另名印尼籍女子音坦（Intan）透過網路認識，並以結婚為前提展開交往，遠距戀愛長達2年，直到論及婚嫁的時刻，2人才在台灣碰面。只不過，當尤瑟夫見到身穿印尼式婚紗的音坦本人時，瞬間夢碎，因為對方的外貌與照片中的模樣相差甚遠，且明顯年長許多，把他嚇得當場悔婚。

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綜合馬來西亞中國報等外媒報導，尤瑟夫2年前透過臉書結識正在台灣打工的音坦，他瞬間被照片中清秀白皙的大眼正妹吸引，並大膽告白，問對方是否願意進一步交往。面對這項提議，音坦提出先行訂婚的前提，尤瑟夫見狀心喜答應，2人的遠距愛情長跑就此展開。

Kisah Yusuf Ditipu Kekasih Viral, Ia Justru Salut pada Wanita yang Menipunya: Aku Salut Sama Beliau https://t.co/WcVkbf0P0V

特別的是，小倆口在交往期間不曾見過對方本人，起初也沒有視訊聊天，僅透過文字溝通。在尤瑟夫的苦苦哀求之下，音坦才答應開通視訊，但她始終戴著面紗。到了論及婚嫁的這一刻，尤瑟夫決定追愛追到台灣，期待與這位從沒牽過手、也沒看過本人的愛人見面。

只不過，當尤瑟夫見到身穿印尼式婚紗的音坦時，他心裡有股奇怪的預感，因為音坦本人與照片的差距相當大。待他看到音坦的臉龐後，才驚覺原來交往2年的未婚妻根本不是他心中的那位大眼妹，對方年紀比照片中的女子大上許多，嚇得當場悔婚。外傳尤瑟夫目前已返回南韓。

據瞭解，照片中的「音坦」確有其人，也是印尼人，現在是名化妝師，且已結婚。她宣稱，那張照片是她大學時期的照片，但被盜用。

▼ 尤瑟夫看到未婚妻的真面目後，當場悔婚。（圖／翻攝自臉書）