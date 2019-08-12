吳宜樺解放超模身材讓人噴鼻血　透視內衣搭西外又辣又帥

▲台灣超模吳宜樺瘦瘦的身軀下，有著讓人噴鼻血的姣好身材。（圖／翻攝吳宜樺IG）



記者張妤瑄／台北報導

台灣超模吳宜樺擁有得天獨厚的姣好身材，骨感的身材下藏著讓人噴鼻血的惹火身材，美胸E級棒，讓不吝於分享好身材的她，在曬海邊比基尼辣照時，總是相當吸睛，有讓人鼻血直流的能力。

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▲吳宜樺可說是「天使臉孔，魔鬼身材」的代表。（圖／翻攝吳宜樺IG）



最近，吳宜樺又在IG上大解放，為了法國精品內衣IMPLICITE（安佩希）示範辣照，單穿透膚蕾絲連體衣，配西裝外套與白襪白球鞋，上半身的惹火穿搭辣爆，但配了西裝外套剛好取得帥氣平衡，不愧是粉絲眼中「甜美又帶點叛逆」性格的超模。

▲吳宜樺穿IMPLICITE連體衣搭配西裝外套，又辣又帥。（圖／翻攝吳宜樺IG）



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照片中，可以看出吳宜樺穿著的內衣，真的挺薄透，因為在黑色蕾絲面料下，她的肚臍仍清晰可見，且飽滿的胸型，除了能讓男性噴鼻血之外，看在女人眼中肯定也超羨慕！畢竟，這可不是一般瘦子能夠擁有的身材；另一張深溝辣照配牛仔熱褲，無害感的學生臉加上完美身材，更是讓人血脈噴張。

▲吳宜樺頂著學生妹的無害臉孔，解放好身材，衝突感讓辣感更強烈。（圖／翻攝吳宜樺IG）