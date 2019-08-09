投下原子彈的74年後…長崎被爆者達18萬　市長悲痛籲：快簽禁核條約！

▲日本長崎市平和公園9日舉行和平祈禱紀念儀式。（圖／翻攝自Google Map）

記者林瑩真／編譯

1945年8月9日，美軍向日本長崎投下原子彈，被視為第二次世界大戰的結束。日本長崎市平和公園在今（9）日舉行和平祈禱紀念儀式，長崎市市長田上富久表示，身為二戰唯一的被爆國，日本應盡早署名、批准核兵器禁止條約。

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綜合日媒報導，和平祈禱紀念儀式邀請原子彈被爆者遺孀及66個國家代表，大約5900人，其中日本首相安倍晉三也一同出席，在原子彈爆炸的上午11時2分，敲鐘為當時去世的死者默哀。（加上今年死亡的3402名被爆者，長崎原爆犧牲者總人數達18萬2601人）

市長田上富久特地引用被爆者描寫原爆慘狀的詩，傾訴被爆者期盼永不再使用原子彈的希望，同時呼籲日本政府盡快簽署禁止核武條約，擁有核武的國家則要盡到條約的縮減核武義務，「作為唯一的戰爭被爆國，日本要盡快簽署核武條約，並向世界推廣和平理念」。

明日で原爆が投下されて74年目ですね。私は平和公園で通訳兼ガイドスタッフをしているんですが、外国人に毎回聞かれます。



「日本人はアメリカを嫌ってますか？」



この言葉にはいろんな意味があると思います。私達ガイドは毎回答えます。



「私達はアメリカではなく、

戦争を嫌っています。」と。

對此，安倍晉三則表示，目前世界各國對於核武是否減少的立場正在擴大，為了實現無核世界，會努力成為核武國、非核武國間的橋樑，促成國際社會的共識。但並未提到核武條約。

一名在平和公園兼任翻譯的導覽人員表示，經常被外國人問到日本是否討厭美國，雖然覺得這句話藏有很多意思，但所有的導覽人員回答都是同一個，「我們不討厭美國，討厭的是戰爭」。